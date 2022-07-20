Hyundai працює над бюджетним електромобілем для ринку Європи з цінником менше $20 тис. (він замінить Hyundai i10)

Практично всі великі автовиробники працюють над проектами бюджетних електромобілів (Volkswagen, Cupra та Skoda навіть встигли показати ескізи), які мають підкорити ринок та залучити до процесу “електромобілізації” широкі кола споживачів. Як виявилося, не залишився осторонь цього тренду і корейський бренд Hyundai.

Маркетинговий директор підрозділу Hyundai Motor Europe Андреас-Крістоф Хофман прямо заявив, що материнська компанія працює не лише над високорівневими та дорогими “електричками” із сімейства IONIQ. За його словами, інженери компанії вже працюють над електромобілем дешевше 20 тис., який замінить у продуктовій лінійці компактний хетчбек Hyundai i10.

У компанії розраховують, що дана модель дозволить бренду утримати ринкову частку під час активного переходу європейського автомобільного ринку на “зелені” технології. Йдеться про ситуацію, коли європейцю знадобиться новий автомобіль, а ДВС-модель він купити не захоче (або не зможе) через державні обмеження чи фінансову/податкову недоцільність.

Нагадаємо, що нещодавно корейці представили серійний електромобіль Hyundai IONIQ 6 та показали “гарячі” концепти Hyundai RN22e та N Vision 74.

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Джерело: Electrek