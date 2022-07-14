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Корейці представили серійний електромобіль Hyundai IONIQ 6: потужність до 239 кВт, батареї на 53/77 кВтг та запас ходу понад 600 км

Корейці представили серійний електромобіль Hyundai IONIQ 6: потужність до 239 кВт, батареї на 53/77 кВтг та запас ходу понад 600 км

Рівно через два тижні після демонстрації фінального дизайну корейський автовиробник Hyundai Motor Company офіційно анонсував серійну версію електромобіля Hyundai IONIQ 6. Модель являє собою седан з максимально аеродинамічним силуетом, його габаритні розміри становлять 4855x1880x1495 мм (колісна база – 2950 мм).

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Так само як і інші брати по лінійці IONIQ, новинка заснована на фірмовій платформі Electric-Global Modular Platform (E-GMP) з підтримкою зарядної архітектури 400/800 В. Покупцям пропонуватиметься одномоторна задньопривідна версія RWD або двомоторна повнопривідна версія AWD. В останньому випадку електромобіль Hyundai IONIQ 6 отримає потужність в 239 кВт і крутний момент в 605 Нм, що дозволяє розігнатися до 100 км/год всього за 5,1 секунди.

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Також можна буде вибрати два варіанти батарей – на 53 кВтг або на 77,4 кВтг, більш ємний варіант забезпечить запас ходу 610 км за вимірювальним циклом WLTP. Від потужної швидкісної зарядки на 350 кВт заряд від 10 до 80% ємності батареї займе лише 18 хвилин. Також підтримується технологія V2L (vehicle-to-load), що перетворює електромобіль на мобільний генератор енергії.

Водій отримує у своє розпорядження два 12-дюймові екрани з основними цифровими даними та додатковою/розважальною інформацією відповідно. Підтримуються системи Apple CarPlay і Android Auto, а також двоканальне з’єднання Bluetooth зі смартфонами, наприклад, одночасно ви зможете використовувати один для дзвінків, а другий – для стримінгу музики.

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Звичайно, не обійшлося без цифрових помічників – водій отримує цілий комплекс під загальною назвою Hyundai SmartSense (Advanced Driver Assistance Systems). До її складу входять системи: Highway Driving Assist 2 (HDA 2), Smart Cruise Control (SCC), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Intelligent Speed ​​Limit Assist (ISLA), High Beam Assist (HBA), Driver Attention Warning ( DAW), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Blind-Spot View Monitor (BVM), Safe Exit Warning (SEW), Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2), Surround View Monitor (SVM), Forward/Side /Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA). Оновлення систем відбувається “по повітрю” (Over-the-Air, OTA).

Серійне складання Hyundai IONIQ 6 стартує вже в третьому кварталі поточного 2022 року, точні терміни виходу моделі на ринки конкретних країн будуть озвучені пізніше.

Джерело: Hyundai


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