Ігри з FSR 3.1 можна оновити до FSR 4 вручну — за допомогою DLL-файлів

Заміна DLL дозволяє покращити FSR 3.1 до FSR 4 / github

Довгий час головним недоліком технології AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) було те, що її не можна було оновити самостійно. Гравці мусили чекати, доки розробники ігор інтегрують нову версію FSR у свої проєкти. На відміну від цього, користувачі Nvidia вже кілька років мали можливість вручну оновлювати DLSS до нових версій через заміну DLL-файлів.

Але ситуація змінюється. Як повідомив акаунт DLSS Swapper у X (Twitter), спільнота GitHub виявила, що ігри з підтримкою FSR 3.1 можна оновити до FSR 4 вручну. Для цього достатньо замінити DLL-файли FSR 3.1 на відповідні файли з останнього SDK AMD FSR 2.0.

Як це працює

У пакеті FSR SDK 2.0 є три внутрішні бібліотеки:

amd_fidelityfx_framegeneration_dx12.dll

amd_fidelityfx_loader_dx12.dll

amd_fidelityfx_upscaler_dx12.dll

Користувачі з’ясували, що якщо перейменувати loader-файл на amd_fidelityfx_dx12.dll, а потім скопіювати всі три бібліотеки в папку з FSR DLL-файлами гри, яка працює на FSR 3.1, це оновить гру до FSR 4. При цьому старі файли FSR 3.1 потрібно обов’язково видалити, адже обидві версії не можуть співіснувати.

Один із користувачів продемонстрував успішний запуск FSR 4 після такої заміни файлів у грі Horizon Zero Dawn: Remastered. У налаштуваннях графіки гра чітко відобразила FSR 4.0.2 у списку параметрів апскейлінгу — це підтвердження того, що трюк працює.

До появи режимів DLSS Override у застосунку Nvidia саме DLL-свопінг був головним способом отримати найновішу версію DLSS. Метод офіційно не підтримується і технічно вважається модифікацією, тому завжди є ризик появи багів. Втім, на боці Nvidia він працює стабільно ще з DLSS 2.0, який вийшов п’ять років тому.

Розробники ігор не завжди оновлюють апскейлери у своїх проєктах, а для гравців це часто єдиний шлях отримати кращу якість зображення й нові оптимізації без очікування патчів.

Обмеження та нюанси

На Linux метод виявився проблемним — кілька користувачів повідомили, що FSR 4 не активується навіть на відеокартах серії Radeon RX 9000.

Старіші моделі Radeon, випущені до RX 9000, теж не отримують повний перехід на FSR 4. У таких випадках ігри запускають FSR 3.1.5, навіть якщо DLL-файли замінено.

Незважаючи на це, більшість спроб у Windows були успішними, і лише поодинокі користувачі скаржилися на збої чи вильоти після ручного оновлення.

Отже, тепер у власників відеокарт Radeon з’явилася можливість, якою користувачі Nvidia володіють роками — самостійно оновлювати апскейлер у грі. DLL-свопінг, ймовірно, стане головним методом переходу від FSR 3.1 до FSR 4, доки AMD не створить повноцінний аналог DLSS Override.

Компанія вже пообіцяла, що в майбутніх версіях Adrenalin Software з’явиться можливість додавати підтримку FSR 4 у конкретні ігри незалежно від дій розробників. Але коли і як часто виходитимуть такі оновлення — поки невідомо.

