Ілон Маск заявив про рекордну кількість нових користувачів Twitter та представив план його перетворення на суперзастосунок «для всього»

Ілон Маск стверджує, що кількість нових користувачів Twitter у листопаді перебуває на «безпрецедентно високому рівні», незважаючи на зміни у модерації та можливе зростання «токсичності» в мережі. Маск пов’язує зростання з власними зусиллями щодо запобігання відтоку користувачів та рекламодавців.

За словами Маска, за сім днів до 16 листопада кількість реєстрацій нових користувачів у середньому перевищувала 2 млн на день, що на 66% більше у порівнянні з тим самим тижнем 2021 року.

Активність користувачів також була на рекордно високому рівні – у середньому майже 8 млрд активних хвилин на день у зазначений період, що на 30% більше, ніж у той же час минулого року. Станом на 13 листопада кількість випадків розпалювання ненависті зменшилась порівняно з жовтнем минулого року. На початку цього місяця, до та після запуску Twitter Blue, кількість повідомлень про видачу себе за іншу особу на платформі різко зросла.

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

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Маск, який також управляє космічною компанією SpaceX, стартапом з розробки нейрочіпів Neuralink таі Boring Company, зазначив, що покупка Twitter прискорює його прагнення створити «додаток для всього» під назвою X. Згідно з його словами, «Twitter 2.0 The Everything App» матиме такі функції, як шифрування зв’язку, довгі твіти та можливість проведення платежів.

Генеральний директор Твіттера сказав, що бачить «шлях до того, щоб Twitter перевищував мільярд користувачів на місяць через 12–18 місяців».

Рекламодавці, зокрема великі компанії, такі як General Motors, Mondelez International, Volkswagen AG, призупинили рекламу на платформі, оскільки не довіряють новому керівнику Твіттера та його політиці. Соціальна мережа зіткнулася зі значним падінням доходів через результат рекламодавців. Маск звинувачує правозахисні групи у тиску на компанії з метою припинення їхньої співпраці з Twitter. Активісти закликають рекламодавців Twitter піти з платформи після того, як Маск зняв заборону твітів 45-го президента США Дональда Трампа.

Сотні співробітників Twitter звільнилися після ультиматуму Маска про «довгі години з високою інтенсивністю». У листопаді компанія звільнила половину свого персоналу, включаючи команди, відповідальні за комунікації, модерування контенту, права людини та етику машинного навчання, а також деякі групи розробників та інженерів.

Джерело: Reuters