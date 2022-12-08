IMDb назвав 10 головних кінозірок 2022 року — Анна де Армас на першому місці

У щорічний рейтинг найпопулярніших акторів та акторок 2022 року порталу IMDb потрапили одразу три зірки з серіалу “Дивні дива” та дві — з приквелу “Гри престолів” — телевізійного шоу “Дім Дракона“.

Анна де Армас

Перше місце у рейтингу вже другий рік поспіль посідає Анна де Армас. Акторка з Куби забезпечила собі лідерство завдяки ролям у двох популярних хітах Netflix — “Білявка” та “Сіра людина“, а також фільму Hulu “Глибокі води”. Майбутня роль Армас — п’ятий фільм і сьома частина франшизи про Джона Віка “Балерина”.

Емма Д’арсі

Емма Д’Арсі відзначилась як доросла версія королеви Реніри Таргарієн у серіалі-приквелі “Гри престолів” “Дім дракона”. Британська акторка утримувала місце у десятці IMDb STARmeter протягом трьох місяців.

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Міллі Алкок

Міллі Алкок, народжена в Австралії, здобула міжнародну популярність і очолила рейтинг IMDb STARmeter як непокірна спадкоємиця Залізного трону Рейніра Таргарієн (юна її версія), яка безстрашно літає на драконах.

Джозеф Квінн

За один рік Джозеф Квінн став героєм четвертого сезону серіалу «Дивні дива», зробив Dungeons & Dragons модними та допоміг продати мільйони футболок Hellfire Club. Він також грав з Metallica в реальному житті та вперше потрапив у список найкращих зірок IMDb.

Джулія Гарнер

Це був знаменний рік для Джулії Гарнер, яка отримала за останній сезон «Озарка» Еммі за найкращу жіночу роль другого плану та головну роль у серіалі Netflix «Вигадана Анна». Гарнер повернеться на великий екран у ролі попікони Мадонни в майбутньому байопіку.

Міллі Боббі Браун

Четвертий сезон «Дивних див» забезпечив Міллі Боббі Браун місце в списку найкращих зірок, а “Енола Холмс 2” допомогла їй залишитися там. Тепер акторка/продюсерка готується до майбутніх звершень, оскільки «Дивні дива» наближаються до п’ятого й останнього сезону (за чутками, вийде у 2024 році).

Остін Батлер

Хлопець з Каліфорнії Остін Батлер зі своїми “танцюючими стегнами” став кумиром багатьох, після того, як фільм “Елвіс” став справжнім касовим хітом. Наступні випробування для зірки — перегони за найкращу чоловічу роль на премії “Оскар” і фільм “Дюна: Частина друга“.

Лілі Джеймс

Лілі Джеймс вже посідала 10 місце у списку найкращих зірок IMDb у 2021 році. Цього року вона повернулася завдяки ролі Памели Андерсон у мінісеріалі “Пем і Томмі”, яка також принесла їй номінацію на премію “Еммі”.

Зої Кравіц

Зої Кравіц не новачок серед зірок, до яких прикута найбільша увага. Цього року вона зіграла роль у трилері про карантин «Кімі», і роль Селіни Кайл (вона ж «Жінка-кішка») у фільмі «Бетмен» з Робертом Паттінсоном. На черзі її режисерський дебют у 2023 році з фільмом “Pussy Island”.

Джеймі Кемпбелл Бовер

Ні в кого у 2022 році не було більш жахливої трансформації на екрані, ніж у Джеймі Кемпбелла Бауера, він же Векна з 4 сезону «Дивних див». Актор, який цього року змусив усіх шукати своє ім’я на IMDb, повернеться у 2024 році в останньому сезоні серіалу.