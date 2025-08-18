Новини Авто 18.08.2025 comment views icon

Індійська Mahindra створила бетмобіль: обмежена версія позашляховика BE 6 Electric Origin

Індійський автовиробник Mahindra представив лімітовану версію свого електричного SUV BE 6 під назвою Batman Edition. Компанія описує її як “серійний автомобіль, що втілює унікальне поєднання кінематографічної спадщини та сучасної розкоші, натхненний культовою трилогією Крістофера Нолана “Темний Лицар” від Warner Bros. Pictures“.

Спеціальна версія заснована на топовій комплектації Mahindra BE 6. Автомобіль оснащено акумулятором місткістю 79 кВт·год, що забезпечує до 550 км пробігу за циклом WLTP. На задню вісь встановлений електромотор потужністю 282 к.с. (210 кВт / 286 PS) з крутним моментом 380 Н·м. Модель також отримала систему допомоги водієві другого рівня і сучасні дисплеї, включно з екраном у центрі кермового колеса (хоча під час спрацювання подушки безпеки це може бути небезпечним).

Та найцікавіше у випадку Mahindra BE 6 Batman Edition — це зміни у зовнішності та інтер’єрі автомобіля.

Екстер’єр:

  • Унікальний колір Satin Black, доступний лише для цієї серії
  • Індивідуальна декаль Batman на передніх дверях
  • Легкосплавні диски R20, що додають спортивності
  • Підвіска та гальмівні супорти, пофарбовані в Alchemy Gold, створюють яскравий контраст із чорним кузовом
  • Спеціальний шильдик “BE 6 × The Dark Knight” ззаду
  • Логотип Бетмена з трилогії Нолана розміщений на: ковпачках коліс, передніх крилах, задньому бампері, вікнах і задньому склі
  • Дах Infinity Roof із емблемою Bat
  • Лампи підсвітки Night Trail проєктують символ Бетмена на дорогу
  • Підпис Batman Edition на задніх дверях

Інтер’єр:

  • Пам’ятна табличка Batman Edition у золотистому відтінку на панелі приладів із серійним номером
  • Панель із вуглецевої шкіри з золотистим обрамленням навколо кокпіта
  • Комбінація замші та шкіри з золотистим швом і вишитими емблемами Бетмена
  • Золотисті акценти на кермі, контролері In-Touch, електронному гальмі та ключі з брелоком
  • Логотип Бетмена вигравіюваний на кнопці Boost, сидіннях та елементах салону
  • Графіка з емблемою Бетмена на панелі перед пасажиром
  • Ремені з відкритим кріпленням у стилі спорткарів та брендування Batman Edition
  • Анімація вітання Batman Edition на мультимедійній системі
  • Спеціальні звуки двигуна, натхненні фільмами про Бетмена

Ціна Mahindra BE 6 Batman Edition стартує з менш ніж $27 500. Серія обмежена 300 екземплярами, а старт бронювання призначено на 23 серпня.

Джерело: electrek, mahindraelectricsuv

