Інсайдер показав дизайн PS5 Pro — в зображенні, намальованому від руки

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Інсайдер billbil-kun, відомий низкою підтверджених витоків, поділився зображенням майбутньої PS5 Pro — він змалював його вручну з роздрібної коробки, фото якої не міг опублікувати, аби не порушувати авторське право.

Том Воррен з The Verge пише, що опубліковане зображення дещо нагадує PS5 Slim (дещо «потовщену версію») і, схоже, не має дисководу — однак у продажу вже є знімні для PS5, тож Sony могла відмовитися від нього свідомо, на користь нижчої ціни.

За попередніми чутками, анонс PS5 Pro відбудеться вже наступного місяця (billbil-kun також підтвердив дату у своєму звіті), а ціна консолі сягатиме $600-$700.

Також консолі приписують GPU з архітектурою AMD RDNA3, приріст продуктивності на 60% та масштабування 4К 30 к/с.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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