Intel переносить захід Innovation 2024 на 2025 рік, доля процесорів Arrow Lake під питанням

Intel оголосила про перенесення свого заходу Intel Innovation 2024 на наступний рік. Ця подія відбувалася щорічно з того часу, як компанію очолив Пет Гелсінгер.

Захід Intel Innovation розрахований на партнерів та розробників, які хочуть співпрацювати з Intel та один з одним. Зазвичай компанія проводить доповіді керівників та експертів на різні теми. Також Intel анонсувала свої ключові продукти та ділилася інформацією про наступні рішення.

Наприклад, під час Intel Innovation 2021 були анонсовані настільні процесори Core 12-го покоління Adler Lake, на Intel Innovation 2022 – настільні процесори Core 13-го покоління Raptor Lake, на Intel Innovation 2023 – процесори Core Ultra 100 Meteor Lake.

Цього року очікувався анонс наступних процесорів Core Ultra 200 Arrow Lake – не лише для мобільних пристроїв, але й для настільних систем. Тепер захід скасований, й подальша доля цих чипів під питанням. Серед іншого очікувалися демонстрації серверних процесорів Xeon 6 та прискорювача штучного інтелекту Gaudi 3. Додатково варто було очікувати відомостей про оновлення виробничих технологій, зокрема вузлів Intel 20A та Intel 18A.

Пояснюючи своє рішення перенести захід Intel Innovation 2024 на наступний рік компанія говорить, що фінансова ситуація виявилася складнішою, ніж очікувалося. Це відповідає плану Intel щодо економії коштів, який передбачає скорочення понад 15 тис. працівників.

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Intel Innovation 2024 офіційно перенесено на 2025 рік, але конкретна дата поки що не називається. Компанія зазначила, що будуть проводитися «менші заходи». Отже, можна очікувати, що анонс процесорів Arrow Lake відбудеться окремо – можливо під час якоїсь тематичної виставки.

Варто відзначити, що компанія вже оголосила про намір представити процесори Intel Core Ultra 200V Lunar Lake на виставці IFA 3 вересня. Рішення відкласти Innovation 2024 не вплине на ці плани.

Джерело: videocardz