Intel відокремлює збитковий підрозділ виробництва чипів у дочірню компанію

Intel намагається покращити своє фінансове становище шляхом реструктуризації. З цією метою вона перетворює свій бізнес з виготовлення чипів у незалежну дочірню компанію.

Intel оприлюднила свій план у записці для співробітників від свого генерального директора Пета Гелсінгера, опублікованій через понад місяць після того, як компанія оголосила про скорочення 15% свого персоналу. Intel звільняє понад 15 тис. працівників у ​​рамках свого плану скорочення витрат на $10 млрд, щоб відновити фінансову стабільність після чистого збитку в другому кварталі в $1,6 млрд. У своїй новій записці Гелсінгер пояснив, що перетворення бізнесу з виробництва чипів на дочірню компанію «розкриє важливі переваги», зокрема можливість оцінювати та безпосередньо отримувати зовнішнє фінансування.

Гелсінгер заявив, що змін у керівництві виробничого підрозділу не буде, але дочірня компанія створить власну операційну раду з незалежними директорами для управління. Intel навіть розглядає можливість зробити цей напрямок бізнесу окремою публічною компанією.

Компанія зараз модернізує свої існуючі фабрики та будує нові для свого виробничого бізнесу, що обходиться Intel в мільярди доларів. Таким чином компанія намагається наздогнати своїх конкурентів у виробництві чипів, таких як TSMC і Samsung. Повідомляється, що протягом останніх двох років компанія витрачала на свій виробничий бізнес близько $25 млрд на рік, але це ще не принесло прибутку.

У квітні в презентації для інвесторів компанія повідомила, що цей бізнес отримав $7 млрд операційних збитків за 2023 рік проти $5,2 млрд збитків в попередньому році. Водночас дохід підрозділу склав $18,9 млрд, що на 31% менше порівняно з 2022 роком. У той час Гелсінгер попередив інвесторів, що Intel очікує, що операційні збитки виробничого бізнесу у 2024 році будуть ще більшими, і компанія не очікує вийти на беззбитковість до 2027 року.

На додачу до відокремлення виробничого підрозділу, Гелсінгер також повідомив у записці, що Intel продасть частину своєї частки в Altera, іншому виробнику чипів, якого вона придбала у 2015 році за $16,7 млрд.

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Джерело: Engadget

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