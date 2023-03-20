Intel Xeon W9-3495X під час розгону споживав майже 2 кВт — на підході нові Xeon Granite Rapids з вдвічі вищим штатним TDP

Нова платформа процесорів HEDT, Intel Sapphire Rapids стала доступною відносно недавно, оверклокери з азартом почали тестувати їхню здатність до розгону. Завдяки процесору Intel Xeon W9-3495X з 56 ядрами Golden Cove та підтримкою восьми каналів пам’яті DDR5, доведений до краю потенціал продуктивності платформи Intel Sapphire Rapids видається неймовірним. Як і енергоспоживання.

Intel увімкнула підтримку розгону для процесорів Xeon серії W та X Intel, що дозволило оверклокеру Elmor розігнати CPU Xeon W9-3495X до 5,5 ГГц на всіх 56 ядрах при використанні материнської плати ASUS W790E-SAGE SE, пам’яті G.SKILL Zeta та рідкого азоту.

Під навантаженням Xeon W9-3495X споживав 1881 Вт енергії. Система отримувала електроживлення від двох БЖ Superflower Leadex потужністю по 1600 Вт, а його процесор під навантаженням охолоджувався приблизно до -95 °C. У наведеному відео Елмору вдалося набрати неймовірні 132 220 балів у Cinebench R23, що лише на кілька сотень балів відстає від його світового рекорду в 132 484 бали, який також був досягнутий з процесором Xeon W9-3495X.

Новини про Avenue City, Granite Rapids та Sierra Forest

Доки оверклокери домагаються від процесорів енергоспоживання, яке є більшим, ніж мені потрібно для опалення квартири взимку, з’явилася нова інформація про розвиток цієї лінійки чипів, Intel Granite Rapids. На китайському форумі Bilibili «сплили» дані про платформу Avenue City, на якій будуть засновані процесори Granite Rapids та Sierra Forest.

Два сімейства процесорів означають поділ лінійки Xeon на два напрями: продуктивний та енергоефективний. Еталонна платформа, яку Intel надає OEM-виробникам, є 20-шаровою двопроцесорною друкованою платою. Еталонний дизайн із двома досить великими сокетами LGA-7529 демонструє базове компонування сервера на майбутніх Xeon.

Платформа здатна подавати на процесори Granite Rapids/Sierra Forest-AP до 500 Вт електроживлення (жалюгідних, нещасних, мізерних 500 Вт порівняно з майже 2000 Вт в експерименті Elmor). Системна логіка підтримує 24 модулі DIMM DDR5 з можливістю 12-канальної роботи пам’яті (до 6400 МТ/с). Підтримуються шість каналів PCIe 5.0 x16, протокол кешування CXL та 6×24 каналів UPI. За непідтвердженими даними, Granite Rapids включатиме до 128 ядер (256 потоків). Докладніша інформація – на слайдах вище.

Джерела: Overclock3d, TechPowerUp