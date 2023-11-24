Інженери OpenAI заробляють до $800 000 та відіграли ключову роль у поверненні Сема Альтмана

Цього тижня колектив стартапу погрожував звільненням через раптовий відхід свого генерального директора.

Технологічна індустрія відома своїми високими зарплатами й деякі співробітники таких компаній, як Meta, Google й Amazon, заробляють шестизначну суму за рік. Хоча, за даними Bloomberg, яка посилається на платформу Levels.fyi, інженери, зосереджені на штучному інтелекті, можуть зароблять на 8%-12,5% більше за інших інженерів.

В OpenAI інженерам платять від $200 000 до $370 000, згідно з оголошеннями про вакансії, а деякі вузькоспеціалізовані посади пропонують близько $450 000. Водночас зарплата не включає бонуси чи винагороди за акції, які можуть наблизити загальну суму заробітку аж до $800 000 на рік.

Завдяки буму штучного інтелекту компанії зосередились на пошуку спеціалістів у машинному навчанні й, оскільки не так багато людей розуміються на технології, компанії наділяють їх як високими зарплатами, так і впливом. За даними The New York Times, деякі дослідники штучного інтелекту можуть заробляти близько мільйона доларів на рік.

У OpenAI саме ці співробітники зіграли ключову роль у поверненні Альтмана на посаду гендиректора, після несподіваного звільнення у п’ятницю.

У п’ятницю правління OpenAI усунуло Сема Альтмана з посади гендиректора, стверджуючи, що «він не був постійно відвертим у спілкуванні, перешкоджаючи здатності правління виконувати свої обов’язки». Після негативної реакції інвесторів та співробітників, рада директорів спочатку задумалась над поверненням Альтмана, але зрештою оголосила про його остаточний відхід і призначила на посаду нового кандидата — на цей раз Емма Шира, який очолював Twitch.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла за деякий час оголосив, що Альтман та його команда приєднаються до корпорації, щоб очолити новий дослідницький підрозділ AI.

Понад 500 працівників OpenAI оприлюднили відкритий лист з вимогою повернути Сема Альтмана та звільнити членів правління, і найцікавіше те, що серед підписантів — Ілля Суцкевер, головний науковий співробітник, якого раніше звинуватили в ініціюванні звільнення Альтмана і за якого «вписався» сам Ілон Маск. Якби вимоги не виконали, то OpenAI могла б втратити майже увесь свій персонал, який погрожував піти за Альтманом в Microsoft (за даними The Wall Street Journal, в компанії нині близько 770 співробітників).

Курс Англійської. Онлайн-навчання англійської за методикою Кембриджу - вибір понад мільярда людей. Вивчити курс

Зрештою в OpenAI заявили, що досягли «‎принципової згоди» щодо повернення Альтмана в стартап як генерального директора.