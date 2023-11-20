Ілон Маск заступився за Іллю Суцкевера, який ініціював відхід Альтмана з OpenAI — «‎він має хороший моральний компас»

Маск звернув увагу на Суцкевера ще у 2015 році та згодом переманив його з Google до OpenAI як співзасновника та головного наукового співробітника.
«Ілля має хороший моральний компас і не прагне до влади. Він не вжив би таких різких дій, якби не вважав це абсолютно необхідним», — написав Маск на X, у відповідь на звинувачення Іллі Суцкевера у звільненні Сема Альтмана.
OpenAI оголосила про відхід Альтмана ще у п’ятницю, однак суперечки щодо того, хто обійме посаду гендиректора точились усі вихідні. Зрештою тимчасовим керівником компанії призначили співзасновника Twitch Еммета Шира, а в Microsoft, яка фінансувала стартап мільярдами доларів, заявили, що забирають Сема разом з його командою у новий ШІ-підрозділ.
Суцкевер, як повідомляється, зіграв провідну роль у звільненні Альтмана, і, за даними The New York Times, був стурбований тим, що Сем «недостатньо врахував небезпеки, пов’язані з роботою OpenAI».
Ілля Суцкевер, уродженець російського нижнього новгороду, починав свою кар’єру в Google, звідки його зрештою переманив Ілон Маск до OpenAI. Він став співзасновником та головним науковим співробітником компанії, а Маск у 2018-му залишив OpenAI (офіційно — через конфлікт інтересів з Tesla, а за чутками — через те, що йому відмовили в посаді керівника) та почав активно критикувати Альтмана.
Ілон Маск також закликав до більшої прозорості щодо звільнення Альтмана, посилаючись на потенційну небезпеку ШІ.
«Враховуючи ризик і потужність передового штучного інтелекту, громадськість повинна бути проінформована про те, чому правління вважає, що вони повинні вжити таких рішучих заходів», — написав Маск на X у неділю.
Є у Маска й інші причини «порадіти» відходу Альтмана — той, тижнем раніше, насміхався з нового чатботу Ілона «Grok», назвавши його «бумером із крінжовим гумором».
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Власник X також заявляв у травні, що «без нього не було б ніяких OpenAI та ChatGPT».