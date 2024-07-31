iPhone 16 Pro отримає модуль Wi-Fi 7 з теоретичною швидкістю до 40 Гбіт/с

Майбутнім смартфонам серії iPhone 16 Pro пророкують суттєве оновлення у порівнянні з поточною лінійкою. Одним з таких покращень, ймовірно, стане підтримка нового стандарту бездротового зв’язку Wi-Fi 7.

Це дозволить суттєво збільшити швидкість завантаження та віддачі даних. Завдяки чипу з підтримкою Wi-Fi 7 моделі Apple iPhone 16 Pro зможуть обмінюватися інформацією в частотних діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц, а також одночасно використовувати всі три діапазони. Теоретично, це дозволить новим смартфонам забезпечувати швидкість передачі даних близько 40 Гбіт/с – вчетверо вищу за можливості стандарту Wi-Fi 6E, який доступний на моделях iPhone 15.

Щоправда, щоб справді отримати таку високу швидкість, також знадобиться використовувати відповідний роутер. Без оновлення роутера власники нових iPhone 16 Pro не помітять приросту швидкості передачі даних, оскільки смартфон буде обмежений саме швидкістю мережевого обладнання.

Стандартні моделі iPhone 16, як повідомляється, не отримають оновлення до Wi-Fi 7. Вони продовжать використовувати ті самі чипи Wi-Fi.

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Джерело: wccftech

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