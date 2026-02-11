iPhone 17 Pro Max протестували на автономність в мережах 5G та Wi-Fi: різниця суттєва

Тест автономності iPhone 17 Pro Max / YouTube PhoneBuff

Тести автономності смартфонів часто не дають повної картини, адже більшість із них проводять у режимі підключення лише до Wi-Fi. Новий експеримент від YouTube-каналу PhoneBuff пішов іншим шляхом: два iPhone 17 Pro Max протестували окремо — один працював виключно через домашній Wi-Fi, інший лише через 5G. Мета проста: з’ясувати, наскільки мобільна мережа впливає на час роботи від акумулятора.





Як проходив тест iPhone 17 Pro Max

Автор каналу PhoneBuff змоделював типовий сценарій використання: обмін повідомленнями, вебсерфінг, перегляд відео, Instagram та FaceTime. Обидва смартфони попередньо відкалібрували, щоб стартові умови були однаковими.

Результат виявився доволі показовим. iPhone 17 Pro Max (5G) пропрацював 10 годин і 22 хвилини активного екранного часу плюс ще 16 годин у режимі очікування. Коли версія на 5G повністю розрядилася, модель на Wi-Fi мала ще 25% заряду. Загальний час роботи Wi-Fi-версії склав ті самі 26 годин і 22 хвилини, після чого залишалося чверть батареї.

Інакше кажучи, різниця між Wi-Fi та 5G у цьому сценарії становить приблизно 3 години додаткового активного користування, або близько 25% заряду.





Чому 5G споживає більше енергії

Коли смартфон працює через Wi-Fi, він підключається до роутера, який зазвичай знаходиться в межах 20–25 метрів. Чип бездротового зв’язку не потребує великих зусиль те великої кількості енергії для стабільного сигналу.

Інша ситуація з 5G. Смартфон постійно взаємодіє з вежами мобільного зв’язку, перемикається між ними та шукає найкращий сигнал. Якщо користувач не знаходиться поряд із базовою станцією, модем працює активніше. До того ж телефон може використовувати більше одного радіомодуля одночасно, що додатково збільшує витрати енергії.

Найбільшу різницю в тесті продемонстрував саме запуск FaceTime. Під час відеодзвінка iPhone на 5G втратив 42 відсоткові пункти заряду, тоді як Wi-Fi-версія — 25 пунктів. У режимі прокручування стрічки чи очікування розряд відбувався значно повільніше.

Що не врахували

Обидва смартфони знаходилися в одному місці. Вони не переміщувалися, а отже не перемикалися між вежами — у реальному житті це могло б суттєво зменшити автономність 5G-версії. Також тест провели в зоні стабільного сигналу. В умовах слабшого покриття різниця могла б бути більш помітною.

Попри це, результати показали менший розрив, ніж можна було очікувати. Сучасні iPhone демонструють високу енергоефективність навіть у режимі постійного підключення до 5G.

Також цікаво було б повторити цей тест з моделями iPhone Air або iPhone 16e, які використовують власні модеми Apple C1X та C1. Apple позиціонує їх як енергоефективні рішення. Очікується, що iPhone 18 Pro отримає модем другого покоління Apple C2.

Джерело: wccftech, 9to5mac