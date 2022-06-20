Іран відключає електропостачання майнерам криптовалют перед сезонними коливаннями попиту

Криза на ринку криптовалют набирає обертів, а майнери по усьому світу стикаються з новими невтішними реаліями та обмеженнями з боку регуляторів — цього разу під удар потрапили добувачі «крипти» в Ірані. Влада другої за розміром країни Близького Сходу вчергове запроваджує обмеження, намагаючись розв’язати енергетичні проблеми коштом майнерів, повідомляє Bloomberg з посиланням на представника Міненерго Ірану Мостафу Раджабі Машхаді.

Енергопостачання усіх 118 авторизованих майнінгових компаній в Ірані буде призупинено з 22 червня — напередодні сезонних сплесків попиту на електроенергію. Інакше кажучи, уряд країни таким чином вирішив послабити навантаження на енергосистему країни.

В Міненерго Ірану розповіли, що минулого тижня енергоспоживання стрибнуло до рекордних 62 500 МВт і найближчим часом влада прогнозує збільшення показника до 63 000 МВт.

Як зазначає TechCrunch, біткоїн та інші криптовалюти вже давно розглядають і використовують як спосіб для країн обійти торговельні обмеження. Іран вже кілька років перебуває під жорсткими санкціями з боку США, які ефективно ізолюють країну від міжнародної фінансової системи.

У 2019 році Іран офіційно визнав індустрію майнінгу криптовалют і почав видавати ліцензії майнерам, які зобов’язані платити за електроенергію за спеціальними підвищеними тарифами та продавати свої видобуті біткоїни центральному банку Ірану.

Це вже далеко не перший випадок, коли влада Ірану відіграється на майнерах — минулого року уряд двічі зупиняв роботу криптовалютних ферм, щоб знизити тиск на енергетичну інфраструктуру під час зростання енергоспоживання до критично високого порогу.

До запровадження обмежень Іран був як Мекка для майнерів — у травні минулого року аналітична компанія Elliptic підрахувала, що 4,5% від загального об’єму видобутку біткоїнів припадало на Іран. Водночас дані Кембридзького центру альтернативних фінансів (CCAF) свідчать, що станом на січень показник знизився до 0,12%.

Історія Ірану в цілому нагадує приклад Казахстану, де ситуація розвивалася точнісінько так само (детальніше — в окремому матеріалі на сайті). Цими вихідними біткоїн ненадовго падав до $17 тис. (останню добу курс тримається вище $20 тис. за одиницю криптовалюту), а капіталізація всього ринку криптовалют опускалася нижче $800 млрд проти $3 трлн наприкінці 2021 року.