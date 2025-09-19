В другому сезоні "Покоління Ві" скасували 5 епізодів після смерті виконавця ролі Андре Андерсона

Ченс Пердомо та Шон Патрік Томас у першому сезоні серіалу "Покоління Ві"

Шоуранерка “Покоління Ві” Мішель Фазекас розповіла про зміни, які внесли в серіал після смерті актора Ченса Пердомо, виконавця ролі Андре Андерсона.

У статті присутні легкі спойлери до перших епізодів другого сезону “Покоління Ві”.

Виявляється, на той момент другий сезон вже мав “5 написаних епізодів”, які довелось скасувати й створити наново.

“Люди втратили справжнього Ченса, а наші глядачі втратили Андре”, — каже Фазекас в інтерв’ю (через Games Radar). “Як це виглядає у світі, де в коледжі супергероїв є купа безглуздої крові та сміху? Ми просто зробили так, ніби хотіли вшанувати його пам’ять. Я пам’ятаю, як була в кімнаті сценаристів і говорила про Андре — бо ми розкрили історію Андре. Ми написали десь п’ять епізодів історії Андре, і після того, як ми повернулися після смерті Ченса, ми подумали: “Гаразд, все це, очевидно, зникне”.

Шоуранерка додала, що “дуже пишається” тим, що другий розділ зосереджений на Супер Андре, хоча він фізично не з’являється в жодній зі сцен.

Пердомо, окрім роботи в “Поколінні Ві” відомий роллю Амброуза в серіалі Netflix “Моторошні пригоди Сабріни”. Актор загинув у віці 27 років в березні 2024 року під час аварії на мотоциклі.

“Дивно оплакувати вигаданого персонажа, але ми це зробили. Ти починаєш любити їх так само сильно, як і людей, які їх зображують”, — продовжує Фазекас. “У певному сенсі ми знали Андре краще, ніж Ченса. Ченс був у Торонто. У певному сенсі ми проводили з Андре більше часу, і це було так, ніби втратити Ченса неймовірно немислимо, але ми всі подумали: “О, ми також втратили цього хлопця Андре, який нам дуже подобався”. Тож, зрештою, я подумала: “Цей сезон був про Андре”, і він був про Ченса. Я дуже цим пишаюся”.

З 17 вересня на Prime Video доступні для перегляду перші три епізоди, де якраз пояснюється загибель Андре. Решта виходитимуть щотижня по одному.

“Покоління Ві” — це серіал-спіноф до “Хлопаків”, який оповідає про молодих супергероїв, що навчаються в Університеті Годолкіна. Офіційно, заклад навчає студентів як поводитися зі своїми суперздібностями, а насправді виступає полігоном для удосконалення сироватки “V”.

“Поки решта Америки звикає до залізного кулака Хоумлендера, в Університеті Годолкіна таємничий новий декан пропагує навчальну програму, яка обіцяє зробити студентів сильнішими, ніж будь-коли. Кейт і Сем — відомі герої, тоді як Марі, Джордан та Емма неохоче повертаються до коледжу, обтяжені місяцями втрат. Але вечірками та заняттями важко опікуватися, оскільки між людьми та супергероями назріває війна, як на території кампусу, так і за його межами. Герої дізнаються про секретну програму, яка сягає корінням у заснування Університету і може мати більші наслідки, ніж вони усвідомлюють. Якимось чином Марі є її частиною”, — з офіційного синопсиса другого сезону.

Наразі другий сезон має оцінку у 90% на Rotten Tomatoes — нижче, ніж у першого, але краще за деякі сезони оригінального шоу.

Нагадаємо, що п’ятий і фінальний сезон “Хлопаків” вийде у 2026 році. Також чекаємо на приквел із Солдатиком, який описують як детектив у сетингу Нью-Йорка 1950-х.