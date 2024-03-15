Кіноакадемія поверне «20 днів у Маріуполі» і промову Чернова до міжнародної телеверсії «Оскара» після скарг Суспільного і Нацради

Початково нагородження фільму вирізали зі скороченої міжнародної телеверсії — як пояснили в Disney «через обмеження в часі».

Через різницю в часі між США та Європою (в Україні повну версію могли подивитись лише о першій годині ночі) Кіноакадемія розсилає міжнародну 90-хвилинну версію (зазвичай із 12-15 категоріями замість 23), аби глядачі могли переглянути церемонію у прайм-тайм. Водночас коли Суспільне (офіційний ретранслятор церемонії «Оскар» в Україні) отримало відео, виявилось, що категорія «Найкращий документальний фільм», де перемогла українська стрічка «20 днів у Маріуполі», відсутня — як і потужна промова режисера Мстислава Чернова.

У Disney заявляли, що перелік категорій до скороченої версії обирали заздалегідь, а усі пропущені переможці були представлені у «зведеному підсумку».

«Торік категорія документального фільму була включена в 90-хвилинну міжнародну версію, як і політична промова Юлії Навальної. Не дуже вірю, що Disney планує сценарій без урахування прогнозів переможців — це звучить непереконливо для високоефективного шоу. «20 днів у Маріуполі» — не лише видатний документальний фільм, це унікальне свідчення про російські злочини, і вся команда ризикувала життям, щоб зняти його», — сказав виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін в коментарі Deadline.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення України також надіслала різку заяву, адресованому генеральному директору Disney Бобу Айгеру та голові правління Марку Паркеру:

«Сьогодні всі демократії у світі шукають будь-якої можливості протистояти військовій агресії, яка становить загрозу миру. І ваші співробітники вирішують видалити фрагмент із врученням премії журналістам за повнометражний документальний фільм, який розповідає про жахи війни… Нам важко повірити, що таке рішення співробітників студії було політично вмотивованим рішенням, погодженим керівництвом компанії».

Як зазначає Deadline, зрештою Кіноакадемія погодилась оновити скорочену міжнародну телеверсію і розіслати глобальним ліцензіатам (не лише Суспільному).

«20 днів у Маріуполі» — перший український фільм в історії України, який здобув «Оскар» в одній із головних номінацій. Стрічка розповідає про осаду Маріуполя у лютому-березні 2022 року — команда Associated Press, які на той час були останніми журналістами в місті, задокументувала облогу і спричинену нею гуманітарну катастрофу, роботу лікарів, бомбардування пологового будинку, масові поховання загиблих цивільних та інші злочини росіян. Над фільмом працювали режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко — усі троє отримали Пулітцерівську премію.

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«Напевно, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, краще б я ніколи не знімав цього фільму. Якби я тільки міг зупити це — щоб росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я б віддав все, щоб росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян українців. Я б хотів, щоб були звільнені всі заручники, всі солдати, які захищають свої землі й всі ув’язнені цивільні», — сказав під час промови на «Оскарі» режисер фільму Мстислав Чернов.

«20 днів у Маріуполі» також став найкасовішою документальною стрічкою в Україні зі зборами у 2,2 млн гривень на цей час. Після перемоги фільм Чернова повернули в український прокат, також незабаром він має з’явитися на таких платформах як «Київстар ТБ», sweet.tv, Megogo, Takflix та Volia TV.

За кордоном «20 днів у Маріуполі» можна переглянути на Apple TV і Amazon Prime. Він доступний на Google Play, Microsoft Movies & TV та інших цифрових платформах.

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