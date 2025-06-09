Kioxia готує SSD, у три рази швидший за будь-який наявний

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Новий XL-Flash SSD від Kioxia отримає швидкість понад 10 млн IOPS у робочих навантаженнях з малими блоками. Це втричі швидше, ніж пікова швидкість сучасних SSD.

Компанія повідомила про розробку на корпоративній стратегічній зустрічі на початку минулого тижня. Одним із вузьких місць продуктивності сучасних серверів штучного інтелекту є передавання даних між сховищем та GPU за допомогою центрального процесора, яке значно збільшує затримки. Kioxia розробляє новий контролер, пристосований саме для максимізації IOPS, який забезпечить графічним чипам постійне 100% завантаження через швидкий доступ до даних.

Запропонований AI SSD використовуватиме однорівневу флешпам’ять XL-Flash (SLC), яка має затримку затримкою читання лише від 3 до 5 мікросекунд. Сучасні накопичувачі на основі звичайної 3D NAND пропонують від 40 до 100 мікросекунд. також зберігання одного біта на комірку у SLC забезпечує менший час доступу та більшу витривалість, критичні для завдань ШІ.

Сучасні високопродуктивні SSD для ЦОД зазвичай досягають від 2 до 3 млн IOPS, як в операціях випадкового читання 4 КБ, так і з 512 Б. Великі мовні моделі зазвичай виконують невеликі випадкові звернення для вибору даних, параметрів або записів бази. У цих сценаріях менші блоки працюють краще, тому є сенс використовувати блоки 512 Б для роботи моделей LLM та RAG.

AI SSD від Kioxia також буде оптимізований для однорангового зв’язку між GPU та накопичувачем поза участі центрального процесора. Графічні процесори зазвичай працюють з зі зіставними інтересами кешу пам’яті, тому зчитування 512 Б краще узгоджується їхніми конфігураціями. Випуск Kioxia AI SSD запланований на другу половину 2026 рок.

Джерело: Tom`s Hardware

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