Президент NUSA Розалінд Маєрс / Cyberpunk 2077

Днями відбудеться щось важливе у світі Cyberpunk 2077. Про це CD Projekt RED повідомила від особи NUSA Розалінд Маєрс, а отже подія може стосуватися DLC Phantom Liberty.

У повідомленні йдеться про загрозу кібербезпеці “від того, хто ховається в тінях”, з якою зіткнулася “наша велика нація”. NUSA шукає сміливих нетранерів, які б доєдналися до її сил у “боротьбі за свободу”. Мадам президент обіцяє особисто вітати тих, хто відізветься та пройде вступний тест. Зверху проставлена дата 4 вересня. Це та сама леді, котрій Ві допомагає протягом доповнення.

Звичайно, одразу виникла маса версій щодо анонсу. Ймовірно, він стосується Cyberpunk 2077 та DLC. А може й ні? Чи можливе нове DLC до гри або розширення Phantom Liberty? З огляду на чутки про нове доповнення до десятирічної The Witcher 3 — цілком, на рівні чуток. Режим “Нова гра плюс”? Фанати б зраділи.

Important message for N.U.S.A. Citizens from President Rosalind Myers. pic.twitter.com/GOHC5Tw136 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 1, 2025

Також це може бути якась позаігрова подія. Наприклад, пов’язана із серіалом “Ті, що біжать по краю II” на Netflix. Нещодавно стало відомо про збільшення команди The Witcher 4 та Cyberpunk 2 до 560 розробників, тож теоретично можуть з’явитися якісь попередні результати їхньої роботи.

Дехто скептично поставився до оголошення. “Я розлючуся, якщо це виявиться черговим мерч-дропом або конкурсом з фоторежиму”, — пишуть у Reddit. Але завжди цікавіше сподіватися на щось більш вагоме, адже розробники Cyberpunk 2077 вміють дивувати.