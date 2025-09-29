Новини Ігри 29.09.2025 comment views icon

Konami помилково роздала Deluxe-бонуси Silent Hill f не тим гравцям

Маргарита Юзяк

Silent Hill f / Konami

Konami випадково порадувала гравців Silent Hill f, які не доплатили за сюрпризи — студія ненавмисно роздала Delux-бонуси.

Частина гравців, які заплатили $70 за стандартне видання, отримали частину бонусів від Digital Deluxe Edition, що коштує $80. В Україні регіональні ціни дещо інші — 1 475₴ та 1 665₴ відповідно. До ексклюзивного контенту входили додаткові костюми, набір предметів та решта інших бонусів.

І от користувачі Reddit помітили, що власники звичайного видання мали доступ до деяких бонусів. Наприклад, таким став рожевий костюм школярки з кролячими вухами. Проте ситуація вже прояснилася: користувачам радіти довго не доведеться, бо Konami помітила та відреагувала на баг.

“Ми вивчаємо проблему у Steam-версії Silent Hill f, де став тимчасово став доступний контент за передзамовлення. Найближчим часом вийде патч, що все виправить”, — написала студія на офіційному акаунті Silent Hill.

Це означає, що рожевий костюм Хінако з кролячими вухами у деяких користувачів все-таки заберуть. Коли саме вийде патч невідомо, але Konami точно не зацікавлена в тому, щоб затягувати процес.

Konami помилково роздала Deluxe-бонуси Silent Hill f не тим гравцям
Рожевий костюм Хінако в Silent Hill f / Konami

Нагадаємо, що Silent Hill f вийшла 25 вересня 2025 року — з того часу піковий онлайн склав понад 22 тисячі гравців. Преса називала тайтл  “елітою жанру горор”, поки в Steam відгуки переважно позитивні. Деякі нарікають на заплутаний сюжет та те, що перше проходження буде завжди на погану кінцівку. Але зараз тема про інше: якщо ви помітили бонусний костюм для Хінако чи інші подарунки у своєму акаунті, насолоджуйтесь ними. Бо довго вони не затримаються.

Джерело: Reddit

