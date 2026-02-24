Корейський злодій накрав відеокарт з магазину на $14 000, хоча взяв всього три "штуки"

Злодій викрав три дорогих відеокарти / Newsis

У місті Пхьонтхек (Південна Корея) 22 лютого рано-вранці чоловік у масці увірвався до магазину комп’ютерних комплектуючих. Поліція повідомляє, що він розбив скляні двері інструментом, після чого одразу попрямував до стенду з відеокартами високого класу й швидко залишив приміщення.





Перші оцінки збитків становили близько 16 млн вон — приблизно $11 100 у перерахунку — саме на таку суму зникли пристрої. Частина ЗМІ писала про “кілька” відеокарт, тоді як один телеканал заявив про дві одиниці, але з тією ж загальною сумою. На кадрах із камер спостереження видно, як чоловік виходить із магазину з коробками роздрібних відеокарт, складеними в обіймах.

Пізніше поліція уточнила дані. Слідчі заявили, що підозрюваний викрав три коробки з відеокартами загальною вартістю близько 20 млн вон — приблизно $13 900 — і втік. За таких цифр середня ціна однієї відеокарти перевищує $4 500, що відповідає сегменту топових рішень для ентузіастів або професійного використання.

Правоохоронці затримали чоловіка віком близько 40 років приблизно за добу після інциденту — у мотелі в місті Чінчхон, провінція Північний Чхунчхон. Слідчі також повідомили, що частину викраденого обладнання він вже встиг продати. Наразі поліція встановлює, куди саме потрапили відеокарти та через які канали їх реалізували.





Історія наочно демонструє, наскільки ліквідним товаром залишаються сучасні високопродуктивні відеокарти. Висока вартість окремих моделей, особливо у топовому сегменті, робить їх привабливою ціллю для крадіїв. За сумами йдеться фактично про рівень невеликого автомобіля — але в габаритах кількох коробок. Високі ціни на оперативну пам’ять також стимулюють злодіїв до шахрайських дій.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: videocardz