Ненудні корпуси ПК на Computex 2023: личинка Чужого, мотоцикл та піраміда з рідким азотом

На виставці Computex 2023 демонструються не лише технічні новинки, а й найдивовижніші комп’ютерні корпуси, створені незалежними художниками з усього світу. Великі компанії також показують власні кейси, не менш цікаві, але цілком придатні для практичного використання.

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Мотоцикл

Корпус LINModified на стенді Enermax демонструє систему охолодження Enermax Aquafusion ADV AiO. Він називається «Майбутнє на колесах» – але власне коліс у нього немає.

Чужий: Воскресіння

Корпус у вигляді яйця «чужого» та фейсхаггера, що сидить на ньому (модель називається Alien Facehugger) на стенді G.Skill. Напрошується думка про гарнітуру віртуальної реальності у вигляді фейсхаггера або хедкрабу

Кібервежа

Кейс у вигляді футуристичної вежі авторства Семюеля Калланта з Samca Studios має в основі корпус Thermaltake Tower 500 та став призером конкурсу CaseMOD Invitational Season 1, який проводить Thermaltake.

Космічний апарат

Обриси корпусу «Місяць» від Криттанона Кідпрасерта нагадують не футуристичні, а реальні супутники, що відправляються на орбіту та до інших планет. Він також отримав нагороду у конкурсі Thermaltake і також заснований на Thermaltake Tower 500.

Середньовічна церква

Кейс автора CUGMAG, який називається “Quiet Please” (“Тихе місце”) заснований на корпусі Pure Base 500 FX від be quiet! Він стилізований під середньовічну готичну церкву з вікном.

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Вежа світла

Башта, яка створена Майком Петерейнсом з MP Customized демонструється на стенді G.Skill. Чорний корпус забезпечений золотистою акриловою ромбоподібною решіткою.

Кіберциліндр

Футуристичний контейнер – робочий демонстраційний стенд для відеокарти Zotac Geforce RTX 4070 Amp Airo Spider-Man: Across the Spider-Verse, створений за індивідуальним замовленням компанією Mark’s Fabrication.

Піраміда з рідким азотом

Не найкращий варіант для домашнього ПК (особливо з двома величезними балонами). Але це набагато симпатичніша система охолодження рідким азотом, ніж ті кустарні варіанти, якими зазвичай користуються екстремальні оверклокери. Мод авторства ElmorLabs.

Практичні корпуси на стенді Thermaltake

Ці кейси мають не менш цікаву зовнішність, але дотримуються простого прямокутного дизайну та цілком придатні для щоденної експлуатації. Автори: Майк Самсін з TantricmodZ PC Casemodding, Майкл Джон Ларсерна з MadMods PC Modding та Джессі Паласіо з JP Modified.

Джерело: Tom’s Hardware