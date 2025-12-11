Користувачі Android зможуть транслювати відео на екстрений номер рятувальників

Google запускає функцію Android Emergency Live Video, яка дозволяє передавати відео з камери рятувальникам у режимі реального часу. Тепер, коли користувач телефонує або надсилає SMS (якщо така опція доступна) на екстрений номер своєї країни з Android-пристрою, диспетчер може надіслати запит на трансляцію відео, якщо вважатиме, що “бачити ситуацію буде корисно і це безпечно”.

Відео дає змогу оперативно оцінити, що відбувається, і швидше спрямувати відповідні служби. Це може допомогти диспетчеру, наприклад, провести людину через виконання CPR або інших життєво важливих дій. Користувач сам вирішує, чи надавати доступ до відео (“Поділитися” або “Ні, дякую”). Google підкреслює, що функція “зашифрована за замовчуванням”.

“У надзвичайній ситуації важлива кожна секунда. Але інколи складно точно описати, що відбувається, особливо коли ви перебуваєте у стресі або небезпеці. Чи це ДТП, чи медична криза, чи швидко поширювана лісова пожежа — можливість показати рятувальникам, що відбувається, може змінити все”, — пояснює Google.

Після увімкнення трансляція відкривається у вікні “картинка в картинці”, яке можна розгорнути. У будь-який момент доступна кнопка “Припинити трансляцію”. Також можна увімкнути ліхтарик чи перемкнутися на фронтальну камеру. Рятувальні служби зможуть переглядати та записувати відео через камеру користувача протягом події.

Emergency Live Video починає розгортатися з сьогоднішнього дня “по всій території США” на Android 8+ з наявними Google Play services. Функція також доступна в “окремих регіонах Німеччини та Мексики”. Google каже, що тісно співпрацює з організаціями громадської безпеки по всьому світу, щоб розширити цю можливість, і пропонує партнерську документацію для тих, хто хоче долучитися до впровадження.

У Google зазначають, що впровадження Emergency Live Video залежить від готовності місцевих служб екстреної допомоги та технічної інфраструктури, тому поки що функція доступна лише в окремих країнах і розширюється поступово. Компанія буде співпрацювати з державними та регіональними операторами для адаптації сервісу під їхні протоколи безпеки та роботи з даними.

Google підкреслює, що всі елементи передавання відео проходять через захищені канали, а рішення про обробку та можливе зберігання матеріалів приймають самі екстрені служби відповідно до локального законодавства. Очікується, що подальше розгортання функції відбуватиметься поетапно у міру того, як країни інтегруватимуть її у свої системи реагування.

Джерело: 9to5google.com