Користувачі скаржаться на якість збирання OnePlus 12 – шпарини, клей та комахи

Перші користувачі нещодавно випущеного флагманського смартфона OnePlus 12 скаржаться на якість збирання пристрою. Попри видатні апаратні характеристики, телефон у деяких випадках нагадує про часи становлення масового китайського виробництва товарів десятки років тому, коли погана якість виробів увійшла в меми. Корпус OnePlus 12 подекуди має шпарини, залишки клею та більш екзотичні сюрпризи.

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Кілька власників повідомили про помітні проміжки між елементами корпусу OnePlus 12 біля блоку камер. Свідчення користувачів підтверджують чисельні фото. На них добре помітні шпарини зверху, знизу, або там і там. Також привертають до себе увагу явні надлишки клею.

Але це не всі сюрпризи, які несе користувачам OnePlus 12. Принаймні один зі смартфонів схожий на древній янтар – між елементами його задньої поверхні застрягла мертва комаха. Наразі це єдине подібне свідчення, але далеко не всі OnePlus 12 ще розпаковані.

Проблема є настільки поширеною, що привернула увагу голови Xiaomi Лу Вейбінга. Він наголосив на високих стандартах якості збирання смартфонів власної компанії порівняно з конкурентом.

Можна лише сподіватися, що після очікуваного невдовзі світового релізу OnePlus 12 шпарини, шматки клею та комахи залишаться в Китаї.

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Джерела: Android Authority, 9to5google