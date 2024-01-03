Користувачі Steam хочуть найдешевші NVIDIA RTX, більше пам’яті та ядер і не хочуть Windows 11 – грудневе опитування

Грудень 2023 року у Steam підкреслив тенденції минулого 2023 року та не приніс несподіванок. Користувачі поступово перебираються на молодші відеокарти NVIDIA RTX двох останніх поколінь – RTX 3060, RTX 4060 та інших. При цьому вони обирають 8 ГБ, 12 ГБ або більше оперативної пам’яті для кращої роботи ігор. Важливість багатозадачності в іграх зростає, як і прагнення гравців мати більше процесорних ядер. А ось переходити на Windows 11 користувачі не прагнуть.

Відеокарти

Найбільш популярною відеокартою лишається NVIDIA GeForce RTX 3060, яка у грудні мала 5,13% (+0,24%). Колишній багаторічний лідер, GTX 1060, сповзає на третє місце з 3,76% (-0,44%), після GTX 1650 з 4,54%. Епоха обох останніх відеокарт завершується: 1650 знімають з виробництва, а нові покоління процесорів AMD та Intel у цьому році запропонують вбудовану графіку, порівняну з GTX 1060.

Помітне зростання мали й інші недорогі відеокарти RTX 3000 та 4000:

RTX 3070 – 3,23% (+0,11%, 7 місце)

RTX 4070 – 1,53% (+0,33%)

RTX 4060 Ti – 1,06% (+0,21%)

RTX 4060 – 1,04% (+0,23%)

Дивно, але ноутбучні RTX 3060 та RTX 4060 втратили ледь не пів відсотка кожна – -0,44% та -0,37% відповідно. Складно це пояснити за умови майже незмінної долі вбудованих відеокарт, але можливо до цього причетна загадкова RDPDD Chained DD зі зростанням до 0,74% (+0,59%).

Оперативна пам’ять

Користувачі хочуть не тільки більш сучасні відеокарти, але й достатньо оперативної пам’яті:

8 ГБ – 31,67% (+0.44%)

12 ГБ – 15,23% (+0,92%)

16 ГБ – 1,67% (+0,12%)

Other – 0,97% (+0,46%)

Остання категорія цікава тим, що складається переважно з більших за 24 ГБ конфігурацій ОЗП – усі популярні менші перераховані окремо. Крім оперативної, зростає й кількість постійної пам’яті в комп’ютерах гравців: понад 1 ТБ – 52,75% (+0,76%).

Процесори

Зросла доля чипів ПК з 6 ядрами – 32,11% (+0,23%). Процесорів з більшою кількістю ядер не так багато, але здебільшого їхня кількість теж зростає: 10 ядер – 4,07% (+0,18%), 12 ядер – 5,15% (+0,08%), 16 ядер – 2.97% (+0,08%), 20 ядер – 0,17% (+0,06%). Зменшення процента 8-ядерних процесорів (20,43%, -0,12%) та 14-ядерних (3,35%, -0,26%) можна пояснити зміною номенклатури конкретних моделей на ринку.

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Операційна система

З початком 2024 року Steam припинив підтримку Windows 7 та 8. Але загальна доля користувачів цих ОС на сервісі становила 0,89%, тож не варто через це перейматися. А ось найновіша Windows 11 не росте. Формально її відсоток навіть впав до 41,95% (-0,09%), однак незначний відсоток можна пояснити особливостями підрахунку. Тримає лідерство Windows 10 з 53,45% (-0,08%).