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Новини Крипто 24.07.2025 comment views icon

Криптогаманець MetaMask прискорено зношує SSD — розширення браузера записує по 420 ГБ на добу

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Вадим Карпусь

Автор новин

Криптогаманець MetaMask прискорено зношує SSD — розширення браузера записує по 420 ГБ на добу
Баг у MetaMask може «вбити» SSD — розширення записує 25 ТБ даних за 3 місяці

Користувачі розширення MetaMask для браузерів на базі Chromium (Chrome, Edge, Opera) повідомляють про серйозну проблему. Воно може записувати на SSD сотні гігабайтів даних щодня, швидко використовуючи ресурс накопичувача. Власник MetaMask, компанія Consensys, підтвердила наявність багу, який призводить до надмірного зношування накопичувачів.

MetaMask позиціюється як «гаманець для всього», який дозволяє користувачам «купувати, продавати, обмінювати, надсилати [та] отримувати» різні криптовалюти; «збирати [та] торгувати NFT»; «підключатися до тисяч крипто-DApps» (розподілених застосунків) з єдиного інтерфейсу.

Один з користувачів GitHub під ніком ripper31337 повідомив, що за 3 місяці MetaMask записав 25 ТБ  даних на його твердотілий накопичувач. Причому проблема проявлялася навіть після виходу з розширення.

В соцмережі X один з користувачів заявив, що MetaMask може писати по 5 МБ/с у фоні без зупину. Це призводить до запису 420 ГБ даних на добу, або майже 38 ТБ за 3 місяці безперервної роботи. Якщо враховувати, що система може не працювати в режимі 24/7, обсяг у 25 ТБ виглядає цілком реальним.

У відповідь на запит Cointelegraph представник Consensys підтвердив існування проблеми, через що MetaMask «записує сотні гігабайт даних на день на твердотільні накопичувачі [користувачів]» у браузерах на базі Chromium. Водночас він пояснив, що «браузерні криптогаманці регулярно записують дані на диск — це очікувана поведінка». Але команда врахувала скарги користувачів на надзвичайно високу активність запису.

Виявилося, що проблема найбільше зачіпає користувачів із дуже великим обсягом збережених даних, тому розробники шукають шляхи зменшення його обсягу. Як з’ясувалося, проблема існує щонайменше з травня, але вона й досі не усунута та «з’їдає» SSD користувачів.

Попри те, що сучасні SSD стали значно витривалішими — зокрема, компанія Backblaze ще у 2022 році повідомляла, що в її дата-центрах SSD навіть надійніші за HDD — регулярне безглузде записування десятків терабайтів даних усе одно значно скорочує ресурс накопичувача.

Джерело: tomshardware

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