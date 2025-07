Криптогаманець MetaMask прискорено зношує SSD — розширення браузера записує по 420 ГБ на добу

Користувачі розширення MetaMask для браузерів на базі Chromium (Chrome, Edge, Opera) повідомляють про серйозну проблему. Воно може записувати на SSD сотні гігабайтів даних щодня, швидко використовуючи ресурс накопичувача. Власник MetaMask, компанія Consensys, підтвердила наявність багу, який призводить до надмірного зношування накопичувачів.

MetaMask позиціюється як «гаманець для всього», який дозволяє користувачам «купувати, продавати, обмінювати, надсилати [та] отримувати» різні криптовалюти; «збирати [та] торгувати NFT»; «підключатися до тисяч крипто-DApps» (розподілених застосунків) з єдиного інтерфейсу.

Один з користувачів GitHub під ніком ripper31337 повідомив, що за 3 місяці MetaMask записав 25 ТБ даних на його твердотілий накопичувач. Причому проблема проявлялася навіть після виходу з розширення.

В соцмережі X один з користувачів заявив, що MetaMask може писати по 5 МБ/с у фоні без зупину. Це призводить до запису 420 ГБ даних на добу, або майже 38 ТБ за 3 місяці безперервної роботи. Якщо враховувати, що система може не працювати в режимі 24/7, обсяг у 25 ТБ виглядає цілком реальним.

🚨Metamask users, pay attention

A user on github discovered a critical bug in Metamask by ConsenSys – after a fresh install on Chromium-based browsers (Chrome, Edge, Opera), it writes 5 MB/s nonstop in the background, even if you’re logged out.

That’s ~500 GB daily – or 25 TB… pic.twitter.com/enFVd0oLGC

— DSG (🔟/🔟) (@dsg_666) July 17, 2025