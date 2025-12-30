Новини Крипто 30.12.2025 comment views icon

Криптовалютна біржа Toobit проводить кампанію-гру Christmas Trading Showdown з призовим фондом 1 млн USDT

Андрій Шадрін

Photo: GlobalFinTechSseries.com

Біржа криптовалют Toobit запустила масштабну святкову акцію “Christmas Trading Showdown” з пулом винагород понад 1 млн USDT. Кампанія стартувала 19 грудня і триватиме до 12 січня 2026 року, пропонуючи трейдерам різні завдання, лідерборди та бонуси.

Учасники мають шанс виграти як реальні гроші, так і техніку, подорожі та колекційні подарунки. Акція розділена на три ключові напрями. Перший — “Lift the Tree’s Secrets” — передбачає досягнення великих торгових обсягів на ф’ючерсах, щоб розблокувати призи. Наприклад, у період з 24 по 26 грудня для отримання нагород потрібно торгувати на суму щонайменше 500 тис. USDT, наприкінці року, з 31 грудня по 2 січня — 1 млн USDT, а з 7 по 9 січня — 2 млн USDT. Серед призів — подорож до Іспанії, iPhone 17 Pro, DJI Mini 5 Pro, Nintendo Switch 2, робот Unitree Go2 та різдвяні Trial Funds.

Криптобіржа Toobit проводить кампанію-гру Christmas Trading Showdown з призовим фондом 1 млн USDT
Photo: Toobit

Другий напрямок, “Ride the Sleigh of Surprises”, передбачає виконання простих завдань для отримання “mystery boxes” із призами. Серед них бонуси для торгівлі, токени DOGE, ITE, PUNCHI, MCQ, FDS, а також колекційні предмети та мерч від Toobit. Завдання включають реєстрацію та депозит від 50 USDT, перший трейд на споті чи ф’ючерсах, копіювання угод, підписку на активності та запрошення друзів.

Третій напрямок — “Top Santa’s Nice List” — це лідерборд для трейдерів з мінімальним обсягом ф’ючерсної торгівлі від 20 тис. USDT. Найуспішніші учасники можуть отримати до 40 тис. USDT для першого місця, далі суми зменшуються до 200-го учасника. Для всіх трьох сегментів акції передбачено суворі правила: маніпуляції, wash‑trading, мультиакаунти або self‑trading призводять до дискваліфікації.

Дані: Toobit

Розподіл призового пулу включає 200 тис. USDT для “Lift the Tree’s Secrets”, 280 тис. USDT для “Ride the Sleigh of Surprises”, 500 тис. USDT для “Top Santa’s Nice List” та 20 тис. USDT для “Early Bird” бонусів, що отримують перші 2 000 зареєстрованих учасників у період 19-22 грудня. Всі обсяги торгівлі проводяться реальними коштами; бонусні чи тестові фонди враховуються лише частково. Акція охоплює як спотову, так і ф’ючерсну торгівлю.

Майк Вільямс, директор з комунікацій Toobit, зазначив, що кампанія створена для того, щоб надати трейдерам святковий та захоплюючий досвід, що поєднує конкуренцію та винагороди. Це різдвяна гра з елементами трейдингу та змагання. За даними Toobit, майже кожен четвертий споживач включає криптовалюту у свої сезонні плани, а 58% віддають перевагу цифровим активам перед традиційними подарунковими картками.

Джерело: TooBit

