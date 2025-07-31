Китай наздоганяє AMD: процесор Zhaoxin KH-50000 з 96 ядрами та 12x DDR5 відповідає серверному EPYC 9004

Презентація Zhaoxin / Zhaoxin

Китайська компанія Zhaoxin представила нові високопродуктивні процесори із кількістю ядер до 96 штук і робочими частотами до 3 ГГц.

На виставці World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2025 китайська компанія Zhaoxin показала два своїх процесори: Kaisheng KH-50000 та KaiXian KX-7000N. Перша модель призначається для серверного сегмента ринку, друга — для обробки ШІ у робочих станціях та споживчих ПК.

Kaisheng KH-50000 у своєму складі має 96 ядер із робочою частотою від 2,2 ГГц до 3 ГГц і є продовженням розвитку лінійки KH, попередник якої, KH-40000, має усього 32 ядра. Чи змінилася в новому поколінні архітектура — наразі невідомо. Проте, враховуючи той факт, що кількість ядер у KH-50000 зросла втричі порівняно з попередником, скоріш за все, відповідь на це питання — ствердна.

Також на цей час залишається закритою інформація про підтримку SMT (у KH-40000 вона відсутня). Якщо у новому CPU вона все ж є, то це виводить його на рівень AMD EPYC 9004 (Genoa), бо за всіма іншими основними характеристиками, такими як кеш L3 у 384 МБ, 128 ліній PCIe 5.0, 12-канальна оперативна пам’ять DDR5 з ECC та Compute Express Link (CXL), обидва процесори однакові. Також відомо про підтримку інтерфейсу ZPI (Zhaoxin Processor Interconnect) 5.0, який дозволяє встановлювати від 2 до 4 таких чипів в одну материнську плату.

KaiXian KX-7000N призначається для робочих станцій з обробки штучного інтелекту. Він є оновленою версією вже випущеного раніше KX-7000 і відрізняється від нього наявністю вбудованого NPU-блока. Це перший чип компанії з нейропроцесором, проте це усе, що про нього відомо. Інші характеристики наразі не розкриті. Відомо тільки, що від моделі без “N” у назві, він відрізнятиметься більшою кількістю ядер та швидшим інтерфейсом PCIe 5.0.

Останнім часом новин про китайські комплектуючі стає все більше: процесори, відеокарти, накопичувачі й багато іншого. Можливо, вже найближчим часом ми станемо свідками того, як усі ці компоненти почнуть нав’язувати серйозну конкуренцію відомим західним брендам.

Джерело: Tom’s Hardware