Китай розробляє засоби заглушення зв’язку та перехоплення ворожих супутників

Згідно з нещодавно розголошеними даними американської розвідки, Китай створює кіберзброю для захоплення контролю над супутниками «ворожих», щоб перешкоджати передачі даних та військовим спостереженням. Ці дії є частиною плану глобального контролю над інформаційним простором, який Пекін вважає найважливішим «полем бою».

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Однією з цілей кібернетичних атак є припинення зв’язку між низькоорбітальними супутниками Starlink та наземними терміналами шляхом створення перешкод на необхідних частотах. Більш амбітні плани спрямовані на імітацію сигналів, які супутники одержують від своїх операторів, щоб перервати зв’язок або повністю отримати контроль над ними.

США, своєю чергою, ніколи не розкривали, чи мають вони подібні можливості.

Військові США попередили, що Китай досяг значного прогресу у розвитку військових космічних технологій, у тому числі в галузі супутникового зв’язку. Генерал Б. Чанс Зальцман, командувач Космічними силами США, у січні заявляв у Конгресі, що Пекін має намір агресивно використовувати космічні технології. Він зазначав, що китайські військові розгорнули 347 супутників, у тому числі 35 запущених за останні шість місяців, з метою моніторингу, відстеження, націлювання та нападу на сили США у разі конфлікту.

Тайвань, який звернув увагу на те, наскільки важливим був супутниковий зв’язок Starlink для українських військових, прагне збудувати комунікаційну інфраструктуру, що зможе витримати напад з боку Китаю. Уряд залучає інвесторів для створення власного супутникового провайдера, а також експериментує з негеостаціонарними супутниковими приймачами, розміщеними в 700 місцях по всьому Тайваню, щоб гарантувати роботу мережі та зв’язок у разі війни чи стихійних лих.

Кібервійна може стати ефективним засобом у війні реальній. На початку російської агресії в Україну кібератака призвела до того, що тисячі українських військових маршрутизаторів виробництва американської компанії Viasat стали непрацездатними за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення. Неназваний український урядовець назвав напад «катастрофічним». Тоді стався злам комп’ютерних систем компанії, на пристрої були відправлені інструкції, які призвели до збою.

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Джерела: Ars Technica, Financial Times