Китайський DART. У 2025 році КНР випробує власну систему планетарного захисту — для «тарану» обрали астероїд 2019 VL5

Китайська місія об’єднає «таран» астероїда та спостереження за впливом в одному запуску, повідомляє Spacenews з посиланням на презентацію Китайської лабораторії дослідження глибокого космосу, представлену на 8-й Конференції Міжнародної академії з астронавтики, присвяченій планетарному захисту.

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Ціллю для випробування системи планетарного захисту обрали навколоземний об’єкт 2019 VL5 з 30-метровим діаметром. У 2025 році запустять ракету Long March 3B — одразу з «апаратом-ударником» та кораблем-спостерігачем: першим досягне об’єкта саме другий — для початкових спостережень і оцінки топографії астероїда, а пізніше ударний елемент вріжеться в астероїд на відносній швидкості 6,4 км/сек. У планах — змінити швидкість об’єкта до 5 см/сек.

Корабель-спостерігач, обладнаний оптичними, радарними та лазерними засобами дистанційного зондування, а також аналізатором пилу та частинок, надалі оцінюватиме вплив ударника на астероїд. Камера високої роздільної здатності на борту спостерігача також зафіксує викид, спровокований зіткненням, перебуваючи на 30-кілометровій орбіті — перпендикулярній траєкторії ударного елемента.

Під час щорічних вікон в спостереженнях у жовтні та листопаді до вивчення наслідків «тарану» приєднаються наземні телескопи, а також орбітальний телескоп Сюньтянь.

Місія поєднує в собі елементи NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) та Hera Європейського космічного агентства (яка пізніше буде спостерігати за цільовою системою DART, щоб точніше вивчити наслідки зіткнення).

Американська космічна агенція запустила зонд-камікадзе DART у листопаді 2021 року, а 26 вересня 2022 року він протаранив астероїд Діморфос. Нині встановлено, що орбіту об’єкта вдалося змінити — а отже, це перше в історії успішне випробування системи планетарного захисту. Зіткнення 550-кілограмового зонда з астероїдом також залишило слід завдовжки майже 10 тисяч кілометрів. Телескопи Джеймса Вебба і Габбла пізніше поділились своїми знімками, зробленими після удару — вони вперше одночасно спостерігали одну і ту ж небесну ціль

Випробування Китаю — частина широкомасштабного плану планетарної оборони, який країна розробляє для протидії загрозам, створеним навколоземними астероїдами, включаючи систему виявлення астероїдів і систему раннього попередження. У попередніх звітах зазначалося, що місія з випробування планетарного захисту спочатку була націлена на астероїд 2020 PN1 і мала бути запущена у 2026 році.

2019 VL5 — це набагато менший за Діморфос, астероїд класу Атен (група об’єктів, які перетинають орбіту Землі, але мають орбітальний період менше одного року). Його попередник 2020 PN1 — тепер вважається резервною ціллю разом з кількома іншими об’єктами, на той випадок, якщо місію доведеться запустити у 2026 або 2027 роках.