Китайський DART. У 2025 році КНР випробує власну систему планетарного захисту — для «тарану» обрали астероїд 2019 VL5

Китайська місія об’єднає «таран» астероїда та спостереження за впливом в одному запуску, повідомляє Spacenews з посиланням на презентацію Китайської лабораторії дослідження глибокого космосу, представлену на 8-й Конференції Міжнародної академії з астронавтики, присвяченій планетарному захисту.
Ціллю для випробування системи планетарного захисту обрали навколоземний об’єкт 2019 VL5 з 30-метровим діаметром. У 2025 році запустять ракету Long March 3B — одразу з «апаратом-ударником» та кораблем-спостерігачем: першим досягне об’єкта саме другий — для початкових спостережень і оцінки топографії астероїда, а пізніше ударний елемент вріжеться в астероїд на відносній швидкості 6,4 км/сек. У планах — змінити швидкість об’єкта до 5 см/сек.
Корабель-спостерігач, обладнаний оптичними, радарними та лазерними засобами дистанційного зондування, а також аналізатором пилу та частинок, надалі оцінюватиме вплив ударника на астероїд. Камера високої роздільної здатності на борту спостерігача також зафіксує викид, спровокований зіткненням, перебуваючи на 30-кілометровій орбіті — перпендикулярній траєкторії ударного елемента.
Під час щорічних вікон в спостереженнях у жовтні та листопаді до вивчення наслідків «тарану» приєднаються наземні телескопи, а також орбітальний телескоп Сюньтянь.
Місія поєднує в собі елементи NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) та Hera Європейського космічного агентства (яка пізніше буде спостерігати за цільовою системою DART, щоб точніше вивчити наслідки зіткнення).
- Американська космічна агенція запустила зонд-камікадзе DART у листопаді 2021 року, а 26 вересня 2022 року він протаранив астероїд Діморфос. Нині встановлено, що орбіту об’єкта вдалося змінити — а отже, це перше в історії успішне випробування системи планетарного захисту. Зіткнення 550-кілограмового зонда з астероїдом також залишило слід завдовжки майже 10 тисяч кілометрів. Телескопи Джеймса Вебба і Габбла пізніше поділились своїми знімками, зробленими після удару — вони вперше одночасно спостерігали одну і ту ж небесну ціль
Випробування Китаю — частина широкомасштабного плану планетарної оборони, який країна розробляє для протидії загрозам, створеним навколоземними астероїдами, включаючи систему виявлення астероїдів і систему раннього попередження. У попередніх звітах зазначалося, що місія з випробування планетарного захисту спочатку була націлена на астероїд 2020 PN1 і мала бути запущена у 2026 році.
2019 VL5 — це набагато менший за Діморфос, астероїд класу Атен (група об’єктів, які перетинають орбіту Землі, але мають орбітальний період менше одного року). Його попередник 2020 PN1 — тепер вважається резервною ціллю разом з кількома іншими об’єктами, на той випадок, якщо місію доведеться запустити у 2026 або 2027 роках.