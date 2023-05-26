Китайський процесор PowerLeader PowerStar P3-01105 виявився перейменованим Intel Core i5-10105 – Geekbench

Згідно зі свіжим записом у базі даних тесту Geekbench, нещодавно анонсований китайський процесор PowerLeader PowerStar P3-01105 фактично є перейменованим чипом Intel. Під кришкою з іншою назвою фактично знаходиться процесор Comet Lake.

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Ймовірно PowerStar P3-01105 насправді є процесором Core i5-10105, враховуючи дуже схожі характеристики та назву. Згідно з даними Geekbench, ідентифікатор CPU відповідає сімейству Comet Lake (10 покоління).

Китайський процесор має чотири ядра з тактовою частотою 3,7-4,4 ГГц. Він оснащений 6 МБ кеш-пам’яті L3 та має TDP 65 Вт. Характеристики та продуктивність відповідають процесору Intel Core i3 10-го покоління.

Компанія поставила перед собою амбітну мету продати 1,5 млн процесорів Powerstar. Планується продавати їх лише у складі готових систем. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг нещодавно висловлювався щодо можливої шкоди санкцій США у відношенні Китаю для американських виробників: “Якщо Китай не зможе купувати що-небудь у США, він просто створить це сам”. Практика показує, що можливий і третій варіант, а на місці Intel може опинитися NVIDIA.

Джерело: VideoCardz