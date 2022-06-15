Lollipop Chainsaw «повертається», новим проєктом займеться колишній видавець оригінальної гри

Культовий улюблений багатьма екшен Lollipop Chainsaw «повертається». Про це заявив один із колишніх видавців гри. Йошима Ясуда раніше був генеральним директором Kadokawa Games, яка видала ігри Lollipop Chainsaw та Killer is Dead у Японії. Він також був виконавчим продюсером обох проєктів.

Минулого місяця стало відомо, що Ясуда покине Kadokawa Games та створить нову компанію під назвою Dragami Games, і, схоже, Lollipop Chainsaw стане однією з перших ігор нової компанії. Однак поки що не уточнюється, чи стане ця гра ремастером, рімейком або продовженням оригінальної Lollipop Chainsaw.

Гра Lollipop Chainsaw була випущена у 2012 році на Xbox 360 та PS3. Вона користувалася високою популярністю завдяки своїй неймовірній сюжетній лінії та сексуальній дії. У грі розповідається про чирлідерку Джульєтту Старлінг, яка має врятувати свою школу від вторгнення зомбі.

Гра не мала наступних перевидань або версії для ПК, і вона не має зворотної сумісності на Xbox, не входить до списку ігор для PS3, доступних для потокової передачі на PS Plus. Таким чином, фанати не мають можливості грати в неї на більш актуальних версіях ігрових консолей.

Джерело: videogameschronicle