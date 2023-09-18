«Люди в Америці перебувають у стресі‎». Берні Сандерс підтримав UAW щодо 4-денного робочого тижня

В інтерв’ю CNN сенатор від Вермонту Берні Сандерс заявив, що влада США має розглянути питання про скорочення годин, проведених на роботі — оскільки саме 40-годинний робочий тиждень «є однією з причин скорочення тривалості життя».

32-годинний чотириденний робочий тиждень за звичайну оплату — ключова вимога United Auto Workers, учасники якої оголосили страйк минулого тижня після того, як переговори з Ford, GM і Stellantis провалились. Працівники переймаються, що електрифікація автомобільної промисловості в поєднанні з розвитком технологій штучного інтелекту значно зменшить потребу у людській праці, необхідній для складання нового автомобіля.

«Як нація, ми повинні почати серйозну дискусію — і UAW це робить — про суттєве скорочення робочого тижня. Люди в Америці перебувають у стресі. Вони перевантажені, вони повинні піклуватися про своїх дітей, про здоров’я, про житло», — сказав Сандерс, незалежний член партії від демократів, Джейку Тепперу з CNN.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), очікувана тривалість життя при народженні впала до 76,1 року у 2021 році — падіння фіксується другий рік поспіль, і в основному через COVID-19. Решта факторів — хвороби серця, хронічні захворювання печінки та цироз, а також самогубства.

Тим часом експеримент із введенням чотириденного робочого тижня за участю приблизно 2900 працівників у Великій Британії, показав, що робочий час співробітників можна скоротити без шкоди для доходів компаній, а персонал тим часом стикається з меншою кількістю стресу та хвилювання.

Сандерс також стверджує, що скорочення робочого часу стане справедливою винагородою за підвищення продуктивності працівників, особливо з появою ШІ.

«Мені здається, якщо нові технології зроблять нас більш продуктивним суспільством, переваги мають отримати працівники», — сказав він. «Було б надзвичайно чудово побачити, як люди отримають більше часу, щоб проводити його зі своїми дітьми, зі своїми родинами, мати можливість займатися культурною діяльністю, здобувати кращу освіту».

Джерело: CNN, Insider