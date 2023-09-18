Новини IT-бізнес 18.09.2023 о 12:22

«Люди в Америці перебувають у стресі‎». Берні Сандерс підтримав UAW щодо 4-денного робочого тижня

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

В інтерв’ю CNN сенатор від Вермонту Берні Сандерс заявив, що влада США має розглянути питання про скорочення годин, проведених на роботі оскільки саме 40-годинний робочий тиждень «є однією з причин скорочення тривалості життя».

32-годинний чотириденний робочий тиждень за звичайну оплату ключова вимога United Auto Workers, учасники якої оголосили страйк минулого тижня після того, як переговори з Ford, GM і Stellantis провалились. Працівники переймаються, що електрифікація автомобільної промисловості в поєднанні з розвитком технологій штучного інтелекту значно зменшить потребу у людській праці, необхідній для складання нового автомобіля.

«Як нація, ми повинні почати серйозну дискусію — і UAW це робить — про суттєве скорочення робочого тижня. Люди в Америці перебувають у стресі. Вони перевантажені, вони повинні піклуватися про своїх дітей, про здоров’я, про житло», — сказав Сандерс, незалежний член партії від демократів, Джейку Тепперу з CNN.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), очікувана тривалість життя при народженні впала до 76,1 року у 2021 році — падіння фіксується другий рік поспіль, і в основному через COVID-19. Решта факторів — хвороби серця, хронічні захворювання печінки та цироз, а також самогубства.

Тим часом експеримент із введенням чотириденного робочого тижня за участю приблизно 2900 працівників у Великій Британії, показав, що робочий час співробітників можна скоротити без шкоди для доходів компаній, а персонал тим часом стикається з меншою кількістю стресу та хвилювання.

Більше ніякого «‎з повагою»: покоління зумерів розмовляє в офісах зовсім новою мовою

Сандерс також стверджує, що скорочення робочого часу стане справедливою винагородою за підвищення продуктивності працівників, особливо з появою ШІ.

«Мені здається, якщо нові технології зроблять нас більш продуктивним суспільством, переваги мають отримати працівники», — сказав він. «Було б надзвичайно чудово побачити, як люди отримають більше часу, щоб проводити його зі своїми дітьми, зі своїми родинами, мати можливість займатися культурною діяльністю, здобувати кращу освіту».

Джерело: CNN, Insider

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Аварійне джерело живлення на всі випадки життя – FlashFish P60
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Дописи
RZTK Monitor: огляд датчика для контролю за температурою та вологістю повітря у приміщенні
https://secure.gravatar.com/avatar/0a0501def84a54a026242b7fc8de6368?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0a0501def84a54a026242b7fc8de6368?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Dogmeat88

автор

Дописи
Трохи про: серія Mafia
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати