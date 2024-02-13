MacBook Air, iPad Pro, iPad Air та iOS 17.4 – новинки Apple, що очікуються в березні

Передбачається, що у березні компанія Apple надасть своїм шанувальникам чимало новинок. Наступного місяця очікується вихід нових моделей MacBook Air, iPad Pro та iPad Air. Крім того, на березень заплановано випуск оновлення iOS 17.4.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple, швидше за все, випустить нові моделі MacBook Air, iPad Pro та iPad Air «приблизно наприкінці березня». Очікується, що 13-дюймовий та 15-дюймовий MacBook Air одночасно перейдуть на процесор M3. Це забезпечить покращену продуктивність та підтримку апаратного прискорення трасування променів. Жодних серйозних конструктивних змін у MacBook Air цього року не очікується, але ноутбук швидше за все отримає підтримку Wi-Fi 6E, як і інші комп’ютери Mac.

Очікується, що наступні моделі iPad Pro першими отримають яскравіші OLED-дисплеї. Також повідомляється про чип M3, бездротову зарядку MagSafe, оновлену клавіатуру Magic Keyboard зі збільшеним трекпадом, фронтальну камеру з альбомною орієнтацією.

Також очікується вихід нових моделей iPad Air з екранами 12,9 та 10,9 дюйма. Їм приписують чип M2, перероблений блок задньої камери, підтримку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

У своєму недавньому прес-релізі Apple підтвердила, що iOS 17.4 вийде у березні. Ця версія принесе розшифровку Apple Podcasts, SharePlay для HomePod, нові смайли та можливість використовувати карту Apple Cash на більшій кількості сайтів шляхом створення номера віртуальної картки. Оновлення також включає підготовку до запуску CarPlay наступного покоління, запланованого на пізніший період цього року.

На додаток до iOS 17.4 у березні також очікується реліз iPadOS 17.4, macOS 14.4, watchOS 10.4, tvOS 17.4 та visionOS 1.1.

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І ще, традиційно, у березні чи квітні Apple пропонує нові колірні рішення для лінійки iPhone поточного покоління.

Джерело: macrumors