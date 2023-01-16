MacBook Air виповнилося 15 років: свого часу це був «найтонший ноутбук у світі»

15 січня виповнилося 15 років із дня, коли Стів Джобс представив перший ноутбук MacBook Air на виставці Macworld Expo 2008 у Сан-Франциско. У той час Apple рекламувала MacBook Air як «найтонший ноутбук у світі».

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«Ми створили найтонший ноутбук у світі, не пожертвувавши при цьому повнорозмірною клавіатурою або повнорозмірним 13-дюймовим дисплеєм», – заявив Джобс у пресрелізі від січня 2008 року, що анонсував MacBook Air. «Коли ви вперше бачите MacBook Air, важко повірити, що це високопродуктивний ноутбук із повнорозмірною клавіатурою та дисплеєм. Але це так».

Оригінальний 13-дюймовий MacBook Air мав відкидний лоток на правій грані, який забезпечував доступ до одного роз’єму USB, роз’єму для навушників та порту Micro-DVI для підключення зовнішнього дисплея. Це був перший ноутбук Apple із мультисенсорним трекпадом, без CD/DVD-приводу та можливістю оновлення SSD. Ціни в США починалися з $1799 за конфігурацію з процесором Intel Core 2 Duo із частотою 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем місткістю 80 ГБ.

Зараз Apple пропонує повністю перероблений MacBook Air із чипом M2, випущений у липні минулого року, а також продовжує продавати версію із чипом M1. Шляхом використання енергоефективних процесорів MacBook Air більше не вимагає використання вентилятора в системі охолодження. У той час як оригінальний MacBook Air мав товщину 0,16 дюйма (4 мм) у найтоншому місці та 0,76 дюйма (19,3 мм) у найтовстішому місці, новітній MacBook Air має більш плоский дизайн з однаковою товщиною 0,44 дюйма (11,2 мм).

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За чутками, цього року Apple планує випустити більшу 15-дюймову версію MacBook Air, а наступного року ноутбук може отримати дисплей OLED.

Джерело: macrumors