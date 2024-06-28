Майбутні Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro і Galaxy Buds 3 засвітилися у витоку офіційних рендерів

До наступної презентації Samsung Unpacked залишилося менше ніж два тижні. І напередодні цього заходу відомий інсайдер Еван Бласс поділився офіційними маркетинговими зображеннями майбутніх Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro і Galaxy Buds 3.

Розумний годинник Galaxy Watch Ultra в цілому відповідає рендерам, які публікувалися раніше. Однак нові зображення демонструють, що пристрій використовуватиме пропрієтарне з’єднання між годинником і ремінцями, як в Apple Watch. У минулому Samsung використовувала пружинні шпильки для ширшої сумісності з ремінцями сторонніх виробників, але, схоже, це зміниться для цієї моделі.

Хоча загальна форма годинника квадратна, він отримав круглий дисплей. Пристрій має помаранчеві акцентні елементи й буде доступний у трьох варіантах кольору: срібло, темніший натуральний титан і чорний.

Стандартна версія Galaxy Watch 7 більше нагадує попередні моделі компанії. На зображенні можна бачити маленькі кольорові плями з обох боків ремінця годинника.

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Бласс також поділився зображеннями бездротових навушників Galaxy Buds 3 і Galaxy Buds 3 Pro. Обидві моделі переходять на дизайн із ніжками. Вони більш кутасті, ніж в Apple AirPods, але загальна атмосфера досить схожа. Такий дизайн може сприяти покращенню голосових дзвінків (і взаємодії помічника зі штучним інтелектом), оскільки мікрофон переміститься трохи ближче до рота людини.

Версія Pro трохи більше виділяються своєю темно-сірою обробкою та прозорою кришкою футляра.

Офіційний анонс нових пристроїв Samsung очікується 10 липня.

Джерело: The Verge

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