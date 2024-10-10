Marvel каже, що серіал «Шибайголова» отримає драму як в «Грі престолів» — з політичними інтригами і кровопролиттям

Перезапуск серіалу «Шибайголова» стикнувся з безліччю виробничих проблем, через які довелось скасувати раніше відзняті епізоди — однак це не завадило керівникам Marvel анонсувати його, як хітовий проєкт на кшталт «Гри престолів».

За словами продюсера Marvel TV Бреда Віндербаума (через Comicbook), сюжет серіалу «Шибайголова: Народжений наново» запропонує безліч політичних інтриг та кривавих поєдинків — в історії, подібній до «Грі престолів».

«Уявіть, що Нью-Йорк став таким же складним, проблематичним та страшним, як світ “Гри престолів”. Усі сили тут змагаються за контроль — часом тут темно і жорстоко, а часом з’являється надія на світле майбутнє, за яке потрібно боротися», — каже Віндербаум.

«‎Шибайголова: Народжений наново» планує відродити Меттью Мердока у виконанні Чарлі Кокса у кіновсесвіті Marvel після припинення багаторічної співпраці з Netflix, де раніше транслювався оригінальний серіал. Головний лиходій серії Вілсон Фіск, якого зіграв Вінсент Д’Онофріо, ймовірно, стане мером Нью-Йорка — звідси й братиметься лінія політичного протистояння.

Раніше Віндербаум заявляв, що неминуче повернення Метта Мердока буде подібним до «Людей Ікс 97» — визнаного критиками мультсеріалу та одного з улюблених проєктів всесвіту для фанів.

«”Шибайголова” неймовірний. Він у чомусь схожий на «Людей Ікс 97», тому що відроджує те, що подобається фанатам », — казав Віндербаум. «Але веде справу в новому напрямку».

Він зазначає, що персонажі виглядатимуть дещо дорослішими в перезапуску — оскільки і світ, і суспільство навколо змінились:

«Недостатньо намагатися вбити один одного. Потрібна ціла політична гра».

Обіцянки звучать гарно, однак історія створення проєкту викликає тривогу, зважаючи на відхід команди та перезнімання (зазвичай, такі зміни не завершуються успіхом). Раніше The Hollywood Reporter писав, що студія попрощалася з головними сценаристами Крісом Ордом і Меттом Корманом, оскільки мала з дуетом «‎різні бачення», тоді як майже половину вже відзнятих (з загалом 18) епізодів серіалу скасували й вирішили створити наново.

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Тоді ж, зважаючи на проблеми з перезапуском «Шибайголови», у Marvel вирішили переглянути традиційний підхід до виробництва серіалів — раніше студія не знімала пілотів і створювала одразу цілі телевізійні сезони вартістю понад $150 мільйонів та покладаючись на постпродакшн і перезнімання, щоб виправити те, що не працювало. Також студія налаштована наймати шоураннерів (не лише головних сценаристів у парі з керівниками студії), щоб керувати серіалом «від початку до кінця» та схилятися до ідей багатосезонних шоу, відступаючи від формату обмежених серій.

Очікується, що «‎Шибайголова: Народжений наново» вийде у березні 2025 року (утім офіційно дату ще не називали).