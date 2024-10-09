Зірка Marvel каже, що «кіно без MCU — чорна діра» і радить критикам «закрити рота» без кращих пропозицій

Себастіан Стен, який грав Бакі Барнса в Marvel з часів «Першого месника», втомився від негативних реакцій на фільми MCU і критикує фанів, які перетворили студію на «боксерську грушу».

«Я ніколи не був частиною іншої компанії, яка б вклала стільки ж серця та душі у свої проєкти», — каже Стен в новому інтерв’ю (через Variety). «Якби Marvel зникла, то з’явилась би така велика чорна діра, яку потрібно було б чимось заповнити. Не треба критикувати когось, якщо не можете запропонувати кращого».

Протягом останніх років Marvel стикається з шаленою критикою: як від аудиторії, так і від колег. До прикладу, режисер Мартін Скорсезе ще у 2019 році публікував розлогу колонку, де називав фільми студії скоріше атракціоном, а не мистецтвом.

Минулий рік не приніс змін до сприйняття творінь MCU: «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» і «Марвели» провалились в прокаті й лише посилили негативні реакції. Водночас цьогорічний «Дедпул і Росомаха» отримав доволі високі оцінки та касу — можливо ще й тому, що став єдиним фільмом Marvel на 2024 рік.

Раніше у студії заявляли, що кардинально міняють стратегію: зосередившись не на кількості, а на якості, і навіть планували залучити оригінальних акторів з «Месників» (частково, ці плани збулись, оскільки Роберт Дауні-молодший повернеться до всесвіту, щоправда, у новій ролі).

«Кожен має свою думку. Але Marvel є великою частиною того, що сприяє бізнесу кіно та дозволяє випускати менші фільми. Marvel значить набагато більше, ніж люди визнають», — заявляв Себастіан Стен.

Стен не єдиний актор MCU, який виступає на захист студії. Раніше Кріс Гемсворт, відомий роллю Тора, заявив, що його дратує «невиправдана критика» в сторону Marvel (особливо зі сторони колег):

«У них теж були фільми, які не спрацьовували — у всіх нас вони є. Коли хтось каже, що з супергероїкою щось не так, я думаю — круто, скажіть це мільярдам, які ці фільми дивляться. Чи всі вони помиляються?».

Сам Стен повторить роль Бакі у майбутніх «Громовержцях» і сподівається, що персонаж «доживе» до зустрічі із Доктором Думом Роберта Дауны-молодшого.

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Фільм «Громовержці» дебютує в українських кінотеатрах 1 травня, тоді як «Месники: Судний день» запланований до релізу рівно за рік.