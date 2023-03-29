Материнські плати MSI з логікою AMD A620 з’явилися у європейських магазинах — за ціною нижче €100

У польських та словацьких інтернет-магазинах було помічено щонайменше два описи материнських плат з чипсетом AMD A620. Обидві сторінки товарів вводять в оману, стверджуючи, що материнські плати оснащені роз’ємом LGA1700, що не відповідає дійсності. Чипсет A620 є системною логікою AMD початкового рівня з сокетом AM5 (також відомому як LGA-1718, що може пояснити помилку).

Материнська плата виробництва MSI виконана у формфакторі Micro-ATX. В описах товару на обох сайтах не зазначено жодних інших характеристик, за винятком наявності HDMI та VGA. Вказані ціни – 440 злотих та €87,55. Таким чином, попередньо можна говорити, що плати A620 розташовуються в ціновому діапазоні нижче $100.

До офіційного анонсу в жодному з магазинів немає цих материнських плат у наявності. Згідно з інформацією DCinside, материнські плати AMD A620 можуть бути випущені наступного тижня. Також зазначено, що вони можуть підтримувати процесори AMD AM5 зі споживанням до 100 Вт. Підтверджено відсутність підтримки PCIe 5.0.

Крім того, з’явилися нові нормативні документи EEC, які розкривають назви майбутньої серії материнських плат A620 від Gigabyte:

Gigabyte A620M GAMING X AX

Gigabyte A620M GAMING X

Gigabyte A620M C

Джерело: VideoCardz