Перші фото материнської плати ASRock з чипсетом AMD A620 – бюджетна платформа для Ryzen 7000 не підтримує PCIe 5.0

Сайт VideoCardz поділився першими фотографіями материнської плати ASRock з чипсетом A620. Бюджетна системна логіка AMD A620 покликана зменшити для користувачів вартість входу на платформу AM5.

Важлива відмінність платформи A620 – відсутність підтримки PCIe 5.0. Нові твердотілі накопичувачі даних не зможуть працювати на материнській платі на повну швидкість, майбутні відеокарти, які зможуть опанувати повну пропускну здатність PCIe 5.0 – також. Наразі це не такий великий недолік, через дорожнечу накопичувачів і відсутність підтримки інтерфейсу з боку відеокарт.

Платформа AMD A620 може підійти для серії Ryzen 7000X3D. Процесори AMD з 3D V-Cache не призначені для розгону і в ряді випадків працюють із нижчим TDP, ніж звичайні 7000X. Також відсутність підтримки PCIe 5.0 знижує вимоги до живлення материнської плати.

На фото представлено ​​плату ASRock A620M-HDV/M.2 у формфакторі Micro-ATX з одним слотом PCIe 4.0 x16 та двома слотами DDR5. AMD Ryzen 7000 серії офіційно не сумісні DDR4, так що A620 буде першим бюджетним чипсетом AMD з підтримкою DDR5. Для максимальної економії зараз можна придбати пам’ять зі швидкістю 4800 МТ/с.

AMD досі не оприлюднила свої плани щодо чипсета A620, офіційна дата виходу материнської плати не відома. Джерела припускають реліз чипсета вже у квітні.