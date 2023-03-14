Новини Блокчейн 14.03.2023 о 10:29

Meta згортає підтримку NFT у Facebook та Instagram — натомість компанія зосередиться на монетизації Reels та розвитку Meta Pay

Катерина Даньшина

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Meta анонсувала тестування NFT торік навесні для деяких творців у власних соцмережах. До липня компанія розширила підтримку невзаємозамінних токенів для користувачів Instagram на 100 країн, а нині вирішила відмовитися від функції. 

Натомість Meta переспрямує інвестиції з NFT на розвиток власного цифрового гаманця Meta Pay, а також функції, які допоможуть заробляти творцям на платформах — як-от функція чайових під назвою «gifts» та монетизація в Reels.

«Ми перерозподіляємо пріоритети. Наразі згортаємо цифрові предмети колекціонування (NFT), щоб зосередитися на інших способах підтримки творців, людей і компаній», — повідомив керівник відділу комерції та фінансових технологій Meta Стефан Касріель.

Найближчими тижнями Meta зупинить карбування та продаж NFT в Instagram, а також усуне можливість ділитися NFT в Instagram і Facebook.

Інтеграція невзаємозамінних токенів разом з бонусною програмою Reels Play, схоже, стали одними з жертв планів Марка Цукерберга зробити 2023-й — «роком ефективності».  Раніше компанія припинила роботу криптовалюти Diem (попередня назва — Libra), що підтримується Meta, і цифрового гаманця Novi.

Інші компанії натомість активізувалися у розвитку NFT і поспішають долучитися до ринку, який зазнав краху у 2022-му році та втратив мільярди, після потужного ажіотажу на початку 2021-го. Reddit продовжує просувати власні «цифрові колекційні» NFT-аватари, Starbucks розпродала 2000 власних NFT по $100 у межах програми лояльності Odyssey, інші — подають заявки на торговельні марки, щоб реалізовувати продукти у цифровому вигляді та надавати послуги в метавсесвіті. 

NFT в Meta також мали стати важливою частиною метавсесвіту, в який компанія продовжує інвестувати шалені кошти. Підрозділ Reality Labs, який працює над продуктами AR і VR, минулого року втратив $13,7 мільярда.

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Джерело: The Verge, Techcrunch


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