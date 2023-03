Meta згортає підтримку NFT у Facebook та Instagram — натомість компанія зосередиться на монетизації Reels та розвитку Meta Pay

Meta анонсувала тестування NFT торік навесні для деяких творців у власних соцмережах. До липня компанія розширила підтримку невзаємозамінних токенів для користувачів Instagram на 100 країн, а нині вирішила відмовитися від функції.

Натомість Meta переспрямує інвестиції з NFT на розвиток власного цифрового гаманця Meta Pay, а також функції, які допоможуть заробляти творцям на платформах — як-от функція чайових під назвою «gifts» та монетизація в Reels.

Найближчими тижнями Meta зупинить карбування та продаж NFT в Instagram, а також усуне можливість ділитися NFT в Instagram і Facebook.

Some product news: across the company, we’re looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5]

— Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023