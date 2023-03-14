Meta згортає підтримку NFT у Facebook та Instagram — натомість компанія зосередиться на монетизації Reels та розвитку Meta Pay

Meta анонсувала тестування NFT торік навесні для деяких творців у власних соцмережах. До липня компанія розширила підтримку невзаємозамінних токенів для користувачів Instagram на 100 країн, а нині вирішила відмовитися від функції.

Натомість Meta переспрямує інвестиції з NFT на розвиток власного цифрового гаманця Meta Pay, а також функції, які допоможуть заробляти творцям на платформах — як-от функція чайових під назвою «gifts» та монетизація в Reels.

«Ми перерозподіляємо пріоритети. Наразі згортаємо цифрові предмети колекціонування (NFT), щоб зосередитися на інших способах підтримки творців, людей і компаній», — повідомив керівник відділу комерції та фінансових технологій Meta Стефан Касріель.

Найближчими тижнями Meta зупинить карбування та продаж NFT в Instagram, а також усуне можливість ділитися NFT в Instagram і Facebook.

Some product news: across the company, we’re looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5] — Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023

Інтеграція невзаємозамінних токенів разом з бонусною програмою Reels Play, схоже, стали одними з жертв планів Марка Цукерберга зробити 2023-й — «роком ефективності». Раніше компанія припинила роботу криптовалюти Diem (попередня назва — Libra), що підтримується Meta, і цифрового гаманця Novi.

Інші компанії натомість активізувалися у розвитку NFT і поспішають долучитися до ринку, який зазнав краху у 2022-му році та втратив мільярди, після потужного ажіотажу на початку 2021-го. Reddit продовжує просувати власні «цифрові колекційні» NFT-аватари, Starbucks розпродала 2000 власних NFT по $100 у межах програми лояльності Odyssey, інші — подають заявки на торговельні марки, щоб реалізовувати продукти у цифровому вигляді та надавати послуги в метавсесвіті.

NFT в Meta також мали стати важливою частиною метавсесвіту, в який компанія продовжує інвестувати шалені кошти. Підрозділ Reality Labs, який працює над продуктами AR і VR, минулого року втратив $13,7 мільярда.

Джерело: The Verge, Techcrunch