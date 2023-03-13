Nissan зареєструвала 4 нові торговельні марки для своїх автомобільних брендів — щоб здійснювати продажі в метавсесвіті

Компанія Nissan активізувала свої Web3-зусилля та подала 7 березня до Бюро патентів і торговельних марок США (USPTO) заявку на реєстрацію чотирьох нових торговельних марок для своїх брендів Infiniti, Nismo та Nissan.

Відповідно до заявок, японський автовиробник планує створити магазини з продажу віртуального одягу, автомобілів, колекційних карток, іграшок, квитків та NFT. Також Nissan розглядає можливість надання рекламних та інших розважальних послуг в метавсесвіті, а також «програмного забезпечення для цифрового гаманця».

#NISSAN has filed 4 trademark applications for

▶️ INFINITI

▶️ NISMO

▶️ NISSAN The filings signal plans for

🚗Virtual Clothes + Cars

🚗Stores for Virtual Goods + NFTs

🚗NFT Marketplaces + Trading + Minting

🚗Metaverse Advertising Services#NFT #NFTCommunity #Metaverse #Web3 #Car pic.twitter.com/iG3ZVgyD5t — Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) March 13, 2023

Минулого тижня, 8 березня, компанія Nissan Japan оголосила про проведення тримісячного «демонстраційного експерименту» для свого автомагазину в метавсесвіті під назвою Nissan Hype Lab.

«Ми вивчаємо можливість нових методів продажу автомобілів», — йдеться в повідомленні.

Тестова версія, яка працюватиме з 8 березня по 30 червня, дозволить клієнтам відвідувати віртуальну вітрину «24 години на добу» через ПК або смартфон. Клієнти можуть створювати власні аватари, а в певні години навіть взаємодіяти з віртуальними продавцями для того, щоб замовити автомобіль і укласти договір купівлі.

У жовтні 2022 року Nissan також подав п’ять заявок на торговельні марки для Skyline, Z і GTR. Тоді юрист Майк Кондудіс сказав, що це свідчить про плани створення медіа з підтримкою NFT, інтернет-ринків NFT та цифрових гаманців, а також програмного забезпечення для карбування, торгівлі та зберігання NFT.

Автогігант General Motors також активно надсилає заявки на торговельні марки, пов’язані з NFT — останні надані 16 лютого та стосуються брендів Chevrolet і Cadillac. У вересні 2022 року власні 19 заявок для надання послуг та продажу товарів у метавсесвіті подала Ford Motor Company.

За словами Кондудіса торік було подано рекордну кількість заявок на торговельні марки для NFT, метавсесвіту та продуктів, пов’язаних із криптовалютою:

Кількість заявок на торговельні марки для цифрових валют , а також пов’язаних із ними товарів і послуг, станом на кінець жовтня 2022 року досягла 4708 — у 2021 році загалом подано 3547.

, а також пов’язаних із ними товарів і послуг, станом на кінець жовтня 2022 року досягла 4708 3547. Кількість заявок на торговельні марки для метавсесвіту та пов’язаних з ним віртуальних товарів і послуг також зросла — до 4997 на кінець жовтня 2022 року з 1890, поданих у 2021 році.

та пов’язаних з ним віртуальних товарів і послуг також зросла до 4997 на кінець жовтня 2022 року з 1890, поданих у 2021 році. Кількість заявок на торговельні марки для NFT та пов’язаних з ними продуктів зросла з 2142 у 2021 році до 6855 станом на жовтень 2022 року.

Джерело: Cointelegraph