Nissan зареєструвала 4 нові торговельні марки для своїх автомобільних брендів — щоб здійснювати продажі в метавсесвіті

Компанія Nissan активізувала свої Web3-зусилля та подала 7 березня до Бюро патентів і торговельних марок США (USPTO) заявку на реєстрацію чотирьох нових торговельних марок для своїх брендів Infiniti, Nismo та Nissan.

Відповідно до заявок, японський автовиробник планує створити магазини з продажу віртуального одягу, автомобілів, колекційних карток, іграшок, квитків та NFT. Також Nissan розглядає можливість надання рекламних та інших розважальних послуг в метавсесвіті, а також «програмного забезпечення для цифрового гаманця».

— Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) March 13, 2023