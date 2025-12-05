Microsoft додала магазин і список бажань в застосунки Xbox для iOS та Android

Microsoft Xbox

Microsoft запустила бету повноцінного магазину та списку бажань у застосунку Xbox. В окремій вкладці Store працює пошук, є фільтри по типу Play Anywhere, а покупки не перекидають на браузер — все робиться всередині програми.

Першим функцію помітив Том Ворен з The Verge. Відтепер на Android можна прямо зі смартфона переглядати ігри, DLC, набори, купувати їх і додавати у список бажаного із синхронізацією на всі пристрої. На iOS оновлення на етапі підготовки, тож доступу поки немає, але він очікується пізніше. Фіча стала розв’язанням старої проблеми, коли мобільний Xbox був корисним для керування завантаженнями, але не мав нормальної “вітрини” й часто перенаправляв користувача у вебверсію.

Список бажань став одним з основних змін. Раніше додати гру до вішлисту можна було лише з консолі або з сайту, а у програмі функції не існувало. Тепер упорядковувати бажане можна прямо зі смартфона. Для зручності вішлист синхронізується між ґаджетами, консоллю та браузером.

Microsoft називає магазин лише тестовим етапом: точних термінів релізу немає, а оновлення доступне в бета-версії Xbox App на Android. Компанія рухається поступово і наразі збирає фідбек. Програма на iOS може зʼявитися пізніше, коли доведуть роботу до стабільного стану. Оновлений магазин не стосується мобільних ігор, попри прогнози, а фокус залишається на контенті для консолей і ПК.

Оновлення застосунку також торкається продуктивності. У перших тестах програма працювала помітно швидше та краще, ніж раніше. Проте Microsoft вбачає у мобільному Xbox точку входу в екосистему, де покупки ігор, доповнень і керування бібліотекою відбуваються так само природно, як на консолі.

З погляду компанії, це логічна “цеглина” для майбутнього Xbox-магазину на смартфонах, яке вона будує після придбання Activision Blizzard і переходу до моделі “Xbox не лише на консолі”. У межах розвитку цього напрямку раніше у застосунку для ПК з’явився Steam та інші магазини. Його тестування тривали кілька місяців з учасниками програми Xbox Insider.

Новинки додають на тлі ширших змін політики. У жовтні скасували “прямий” обмін балів Microsoft Rewards на передплату Game Pass. Наступним кроком стало суттєве підняття цін на Game Pass, що розкритикувала навіть співзасновниця компанії. Все це супроводжується тиском на ігровий підрозділ з боку Microsoft, що зрештою “лягає на плечі” споживача.

Джерело: Windows Central