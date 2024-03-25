Microsoft покращить рендеринг тексту в Chrome на ПК з Windows

Після років скарг Microsoft зрештою внесла зміни в Chromium, які мають покращити відтворення тексту у браузері Google на комп’ютерах з Windows.

Chrome стандартно використовує рендеринг тексту Skia із жорстко закодованими значеннями для контрастності та гами, і в результаті текст виглядає набагато тоншим і світлішим (різницю можна побачити, порівнявши Chrome з Edge або Firefox). Однак нині, як помітив Neowin, інженери Microsoft інтегрували підтримку ClearType Text Tuner, аби браузер реагував на будь-які зміни контрасту та гами, як і більшість інших рідних програм Windows.

Технологія шрифтів Microsoft ClearType давно використовується в Windows для покращення рендерингу тексту на екранах — аби він виглядав так, ніби його надруковано на аркуші паперу (близько трьох років тому подібні налаштування вже отримав Edge).

Ці зміни є частиною зобов’язань Microsoft, яка п’ять років тому випустила Edge на базі Chromium і заявила, що «запропонує власний досвід для покращення роботи всіх браузерів на базі Chromium у Windows». Microsoft також допомогла покращити прокручування в Chrome, сенсорну підтримку та багато іншого.

Зазначається, що оновлення буде доступне в Chromium v. 124.

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