Microsoft продасть Ubisoft права Activision на хмарні ігри, щоб отримати схвалення угоди у Великій Британії

Microsoft прагне одержати схвалення на купівлю Activision Blizzard з боку регулюючих органів Великої Британії. Щоб отримати бажане, компанія навіть готова відмовитися від частини активів, що купуються.

Пропозиція щодо реструктуризації угоди передбачає передачу прав на хмарні ігри (поточні та майбутні) Activision Blizzard компанії Ubisoft. В результаті цього Microsoft отримає менше активів і угода менше вплине на конкуренцію у сфері хмарних ігор, що викликає побоювання регуляторів. Реструктурована угода викликала нове розслідування регулюючих органів у Великій Британії, яке може тривати до 18 жовтня.

Передбачається, що Microsoft передасть видавцеві Ubisoft Entertainment SA права на потокову передачу у хмарі для всіх поточних та нових ігор Activision Blizzard для ПК та консолей, випущених протягом наступних 15 років. Права будуть безстроковими.

Реструктурована угода призведе до того, що, якщо Microsoft дійсно закриє придбання, вона не зможе випускати ігри Activision Blizzard виключно на Xbox Cloud Gaming. Microsoft також не зможе контролювати умови ліцензування ігор Activision Blizzard на конкуруючих сервісах. Натомість Ubisoft контролюватиме права на потокову передачу ігор Activision Blizzard за межами ЄС та ліцензуватиме ігри для Microsoft, щоб та могла включити їх у Xbox Cloud Gaming.

«Ubisoft компенсує Microsoft права на хмарну потокову передачу ігор Activision Blizzard за допомогою разового платежу та механізму оптового ціноутворення на основі ринку, включаючи опцію, що підтримує ціноутворення залежно від використання» – пояснює президент Microsoft Бред Сміт. «Це також дасть Ubisoft можливість пропонувати ігри Activision Blizzard хмарним ігровим сервісам, що працюють під управлінням операційних систем, відмінних від Windows».

Ubisoft також додасть ігри Activision Blizzard у свою передплату Ubisoft Plus Multi Access, яка доступна на ПК, Xbox, Amazon Luna і на PlayStation через Ubisoft Plus Classics.

Слід зазначити, що реструктурована угода не вплине на зобов’язання Microsoft перед Європейською комісією. Microsoft уклала кілька угод щодо хмарних ігор, і регулюючі органи ЄС схвалили угоду з Activision Blizzard завдяки безкоштовній ліцензії для споживачів у країнах ЄС. Це дозволить споживачам транслювати через «будь-які сервіси потокової передачі хмарних ігор на свій вибір» всі поточні та майбутні ігри Activision Blizzard для ПК та консолей, на які вони мають ліцензію.

Джерело: The Verge