Новини Пристрої 02.10.2024 о 09:21 comment views icon

Microsoft припиняє випуск гарнітур HoloLens 2 — підтримка завершиться за два роки

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Microsoft припиняє випуск гарнітур HoloLens 2 — підтримка завершиться за два роки

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Microsoft згортає виробництво гарнітур змішаної реальності HoloLens 2 і, схоже, не має планів щодо випуску наступника.

Підтримка HoloLens 2, включно з наданням оновлень безпеки, триватиме до 31 грудня 2027 року, тоді як підтримка оригінальної HoloLens припиниться 10 грудня.

«Ми й надалі інвестуватимемо в можливості змішаної реальності. Крім того, ми залишаємося повністю відданими програмі IVASIVAS — гарнітура доповненої реальності, яка розробляється Microsoft для армії США. у співпраці з Міністерством оборони США», — пише генеральний менеджер Microsoft з хмарних комунікацій Крейг Сінкотта.

Вперше Microsoft представила гарнітуру HoloLens у 2015 році, пророкуючи, що окуляри доповненої реальності стануть основою майбутнього віртуальних світів. Як і Apple VisionPro, HoloLens коштує шалені $3500. Гарнітура працює під управлінням спецверсії Windows 10 Holographic на базі процесора Snapdragon 850.

У 2019 році Microsoft випустила друге покоління гарнітур HoloLens — з покращеним полем зору (яке у першій версії стало головним джерелом скарг користувачів) та ергономічністю; також компанія значно підвищила продуктивність голографічного процесора для кращої стабільності зображення, нових апаратних функцій тощо.

Microsoft припиняє випуск гарнітур HoloLens — підтримка завершиться за 2 роки

Проблеми з командою HoloLens у Microsoft почались в останні два роки — у 2022 році з компанії пішов керівник відділу Алекс Кіпман після звинувачень у неналежній поведінці, а у січні 2023-го Microsoft частково скоротила сам підрозділ на тлі масштабніших звільнень у компанії. 

Онлайн-курс Recruiter від Mate academy.
Обирайте курс Recruiter та ставайте високооплачуваним спеціалістом! Навчання відбувається онлайн та ідеально підходить для новачків!
Отримати знижку на курс

Наразі Microsoft об’єдналася з військово-технічною компанією Anduril Industries від засновника Oculus VR Палмера Лакі з метою покращити гарнітури змішаної реальності IVAS, які використовуються в армії США.

Самі гарнітури засновані якраз-таки на технології HoloLens (але додатково включають вбудовані датчики теплового бачення та датчики нічного бачення на дисплеї) і вперше випробовувались у 2021. Раніше армія США заявила, що планує витратити до $21,9 мільярда на 10-річний контракт за проєктом IVAS.

Джерело: Neowin, The Verge

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати