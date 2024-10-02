Microsoft припиняє випуск гарнітур HoloLens 2 — підтримка завершиться за два роки

Microsoft згортає виробництво гарнітур змішаної реальності HoloLens 2 і, схоже, не має планів щодо випуску наступника.
Підтримка HoloLens 2, включно з наданням оновлень безпеки, триватиме до 31 грудня 2027 року, тоді як підтримка оригінальної HoloLens припиниться 10 грудня.
«Ми й надалі інвестуватимемо в можливості змішаної реальності. Крім того, ми залишаємося повністю відданими програмі IVASIVAS — гарнітура доповненої реальності, яка розробляється Microsoft для армії США. у співпраці з Міністерством оборони США», — пише генеральний менеджер Microsoft з хмарних комунікацій Крейг Сінкотта.
Вперше Microsoft представила гарнітуру HoloLens у 2015 році, пророкуючи, що окуляри доповненої реальності стануть основою майбутнього віртуальних світів. Як і Apple VisionPro, HoloLens коштує шалені $3500. Гарнітура працює під управлінням спецверсії Windows 10 Holographic на базі процесора Snapdragon 850.
У 2019 році Microsoft випустила друге покоління гарнітур HoloLens — з покращеним полем зору (яке у першій версії стало головним джерелом скарг користувачів) та ергономічністю; також компанія значно підвищила продуктивність голографічного процесора для кращої стабільності зображення, нових апаратних функцій тощо.
Проблеми з командою HoloLens у Microsoft почались в останні два роки — у 2022 році з компанії пішов керівник відділу Алекс Кіпман після звинувачень у неналежній поведінці, а у січні 2023-го Microsoft частково скоротила сам підрозділ на тлі масштабніших звільнень у компанії.
Наразі Microsoft об’єдналася з військово-технічною компанією Anduril Industries від засновника Oculus VR Палмера Лакі з метою покращити гарнітури змішаної реальності IVAS, які використовуються в армії США.
Самі гарнітури засновані якраз-таки на технології HoloLens (але додатково включають вбудовані датчики теплового бачення та датчики нічного бачення на дисплеї) і вперше випробовувались у 2021. Раніше армія США заявила, що планує витратити до $21,9 мільярда на 10-річний контракт за проєктом IVAS.
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