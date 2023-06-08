Microsoft впровадила у Windows 11 оновлений «Провідник» та керування RGB-підсвічуванням у «Налаштуваннях» – поки лише в беті

Microsoft почала тестування нового інтерфейсу «Провідника» в Windows 11 та вбудованих елементів керування RGB-підсвічуванням. Менеджер файлів отримав карусель, що відображає обране та останні файли, а також покращення мініатюр. Зміни адресного рядка та вікна пошуку наближають вигляд «Провідника» до загального стилю Windows.

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«Новий адресний рядок інтелектуально розпізнає локальні та хмарні теки зі статусом вбудованих, — каже Брендон ЛеБлан, старший менеджер програм Microsoft. — Адресний рядок тепер містить статус синхронізації OneDrive та вікно квоти, що спливає».

Функція RGB у «Налаштуваннях» Windows 11 керуватиме підсвічуванням з використанням відкритого стандарту HID LampArray. Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer та Twinkly співпрацюють з Microsoft у забезпеченні апаратної підтримки цієї можливості Windows.

Управління підсвічуванням вже підтримує великий список клавіатур Razer та більшість мишей бренду. Незабаром з’явиться підтримка клавіатур та мишей Asus. Пристрої Corsair, SteelSeries, MSI та NZXT поки відсутні у списку підтримки, але Microsoft анонсує додаткові пристрої, сумісні з LampArray, у 2024 році.

Тестувальники вже можуть випробувати ранню реалізацію Dynamic Lighting, але Microsoft попереджає, що з бездротовими пристроями поки що є низка проблем, тому прямо зараз краще використовувати дротові підключення. Оновлення доступні на Dev Channel, звичайні користувачі Windows 11, швидше за все, побачать їх пізніше цього року.

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Джерела: The Verge, Microsoft