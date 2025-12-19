Місія можлива: тизер чорної комедії "Діґґер", де Том Круз знову рятує світ

Том Круз у тизері фільму "Діґґер"

Том Круз гуляє з лопатою в новій чорної комедії “Діґґер”. Історія фільму обертається навколо “наймогутнішої людини у світі”, яка вирушає у відчайдушну місію.

Круз грає Діґґера Роквелла, але про сюжет відомо небагато. За описом, його персонаж хоче довести, що саме він є рятівником людства, “перш ніж катастрофа, яку він сам спричинив, знищить усе”. Тизер вже показували у кінотеатрах перед сеансами “Аватар: Вогонь і попіл”, і хоча б тут не було скандалів, як з “Месниками”. А тепер ролик доступний і онлайн.

Новий фільм режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту раніше мав робочу назву “Джуді”, а тепер офіційно презентований як “комедія катастрофічних масштабів”. Сам режисер називає його “новим типом кіно” й обіцяє, що Том Круз “здивує світ” своєю грою. Не дивно, що вже точаться розмови: чи стане ця роль нарешті його першим “Оскаром”? Відповідь дізнаємося за рік.

Окрім Круза, у фільмі знялися Сандра Гюллер, Джессі Племенс, Джон Гудмен, Різ Ахмед, Майкл Стулбарг, Софі Вайлд та Емма Д’Арсі. Сценарій Іньярріту написав у 2023 році разом із Ніколасом Джакобоне та Александром Дінеларісом, які працювали над “Бердменом”, а також із Сабіною Берман. Продюсерами виступає не тільки Іньярріту, а й особисто Том Круз.

Постери фільму “Діґґер”

Зйомки тривали пів року у Великій Британії. Стрічку зняли на 35‑мм плівку VistaVision, а відеооператором стала не остання людина в індустрії — триразовий володар “Оскара” Еммануель Любецкі. Для Іньярріту це перший англомовний проєкт після “Того, хто вижив” із Леонардо Ді Капріо та перше повернення до режисури після “Бардо”, який вперше показали у Венеції у 2022‑му.

Дистрибуцією займаються Warner Bros. Pictures та Legendary Entertainment. Для актора головної ролі це перший проєкт після угоди з Warner Bros. Discovery про розробку й виробництво фільмів для кінотеатрів. Раніше Том Круз працював над стрічками “Топ Ґан: Меверік”, який став його найуспішнішим фільмом, та “Місія неможлива 8”, що стартувала із $200 млн по світу загалом.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Діґґер” вийде в кінотеатрах 2 жовтня 2026 року.

Джерело: World of Reel