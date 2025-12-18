Disney всіх надурив: глядачі "Аватар 3" вимагають повернути гроші за сеанс, бо їм не показали тизер "Месників”

Після сеансів фільму “Аватар 3” глядачі масово скаржаться, бо їх “надурили”. Вони чекали обіцяний тизер “Месників: Судний день”, але не отримали нічого.

Очікування навколо “Судного дня” підігріли ще раніше. ЗМІ розкрили плани Disney випустити одразу чотири різні “шматочки” фільму протягом перших чотирьох тижнів показу “Аватар 3”. Незадовго після цього у мережі з’явилися кадри, які вважали витоком одного з тизерів із поверненням улюбленця.

Але обіцянка обернулася розчаруванням. Частина фанатів так і не побачила роликів і каже, що їм набрехали. Дехто навіть вимагав повернути гроші. Загалом ситуація заплутана, адже інші все-таки бачили тизери. В інтернеті за останню добу знаходили нові фрагменти трейлера, зняті прямо в залах кінотеатрів, після чого їх швидко видаляли через авторські права. Проте чомусь їх показують вибірково.

Чимало глядачів взагалі пішли подивитися трьохгодинне творіння Джеймса Кемерона на великих екранах виключно через обіцяні ролики. Що і стало початком конфлікту. Зараз найбільше скарг надходить з Європи.

“Ситуація: ти йдеш дивитися “Аватар” у кінотеатрах Pathé, весь у захваті, бо чекаєш перші кадри “Судного дня”, адже всі про це говорять… і у результаті — нічого”, — пише французький фанат Marvel під ніком AlexDC815.

Інші користувачі Cov_Universe та Pau7line також скаржилися, що не бачили кадрів у французських кінотеатрах. Схожі історії з’явилися і за межами Європи.

“Я хочу свої гроші назад!” — написав користувач з Бразилії NacaoMarvete616.

За його словами, у місцевому кінотеатрі перед сеансом було близько 10 хвилин реклами і жодного трейлера. Тобто ні “Месників: Судного дня”, ні будь-якого іншого фільму. Тож не всім кадри пощастило побачити кадри майбутнього фільму з поверненням Роберта Дауні-молодшого та декого з Людей Ікс.

За останні 12 годин IGN побачив низку роликів у соцмережах, знятих у переповнених залах. Інше французьке видання JournalduGeek повідомило, що помітило тизер під час перегляду картини “Аватар 3”. У паризькому кінотеатрі Grand Rex також бачили його на всіх сеансах, тоді як у великій мережі UGC показ не гарантований.

Тим часом “Аватар 3” отримав перші оцінки на сайтах-агрегаторах рецензій — вони найнижчі у серії. Триквел обійшовся приблизно у $400 млн і має зібрати щонайменше мільярд, щоб Кемерон не згорнув франшизу через низький дохід.

Джерело: IGN