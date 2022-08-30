Мобільні ігри заповнює сексуальна реклама — британський регулятор вбачає у цьому проблему

Оманлива або сексуальна реклама для залучення нових користувачів на тлі зниження попиту захоплює мобільні ігри. Так вважає Управління рекламних стандартів Великої Британії (ASA).

Регулятор ринку зіткнувся з новою тенденцією в ігровій рекламі – демонстрацією сексистських чи неузгоджених сексуальних образів, націлених на вразливість дорослих та дітей.

Цього місяця ASA заборонило рекламу, що демонструється в Angry Birds 2. У ній анімована жінка грала у більярд в джинсовій сорочці, що оголює груди – вона рекламувала гру Infinity 8 Ball. Компанія Rovio, автор Angry Birds, заявила, що реклама порушує її політику та з’явилася помилково. Playorcas, розробники Infinity 8 Ball, не відповіли на запит ASA.

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Інші рекламні вставки, нещодавно заборонені ASA, включали зображення сексуальних дій, що спонукають користувачів “шльопати” або “роздягати” персонажів.

Зростання цієї тенденції пов’язують з тим, що останніми місяцями ігровий сектор постраждав від зниження продажів та інтересу користувачів, а також від зниження витрат на рекламу. Після сплеску під час пандемії, попит на ігри впав – люди повернулися до реальних занять та скоротили свої витрати на тлі інфляційного тиску, що росте. Як наслідок, реклама стала агресивнішою.

Так звані «гіпер-казуальні» ігри становлять більшу частину ринку мобільних ігор та є особливо вразливими до падіння витрат на рекламу. Це безкоштовні прості ігри, що утримують увагу користувачів на кілька хвилин у кожному сеансі. Така модель враховує високий рівень відтоку користувачів, що залучаються за допомогою онлайн-реклами. Гіперказуальні ігри отримують прибуток переважно за рахунок демонстрації реклами користувачам після того, як вони завантажили програму.

Україна зіткнулася з більш істотною небезпекою, що походить від мобільних ігор.

Джерело: Financial Times